Chance Liga 2025/2026

Začíná nová éra pardubického fotbalu. Můžeme hrát ve skupině o titul, říká Zavřel

Marek Votke
  13:30
Sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel šel po uzavření přestupového okna spát hodně pozdě. Poslední transfer zaregistroval jen pár minut před půlnocí a v krvi mu ještě dlouho potom zůstával adrenalin. Nejen kvůli sedmi novým posilám, ale především kvůli budoucnosti. Pardubice se s novým silným majitelem těší na lepší zítřky.
Sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel.

Sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel. | foto: David Haan

Filip Vecheta pózuje s pardubickým dresem.
Nový majitel fotbalových Pardubic Karel Pražák (uprostřed) sleduje zápas proti...
Pardubický Vojtěch Sychra s míčem před Bensonem Sakalou z Bohemians
Pardubický útočník Vojtěch Patrák (vpravo) slaví svůj gól s Vojtěchem Sychrou.
„Jsem fakt rád, že společnost Kaprain vstoupila do našeho klubu. V Pardubicích vlastní velké chemické závody Synthesia, zaměstnává tisíce lidí a celé tohle spojení mi dává smysl,“ nezastíral Zavřel v rozhovoru pro iDNES.cz.

Jaký byl poslední přestupový den?
Hodně stresující a hektický. Třeba Botose jsme do systému registrovali těsně před půlnocí. Udělali jsme velký kus práce a chtěl bych poděkovat všem kolegům, kteří se na tom podíleli. Se vstupem nového většinového majitele nám bylo jasné, že máme dva týdny na výrazné posílení. Po ekonomické stránce jsme si to konečně mohli dovolit, takže jsme měli dopředu vytipovaných zhruba deset hráčů, na kterých jsme intenzivně pracovali. Přáli jsme si, aby jich alespoň pět přišlo.

Velké návraty i posily na poslední chvíli. Připomeňte si nejzajímavější přestupy ligy

Povedlo se?
Ano. A jsem přesvědčený, že všichni pro nás budou posilami. Tým jsme zkvalitnili a rozšířili. Trenérům jsme konečně poskytli odpovídající šířku kádru, která nabídne třeba větší sílu při střídáních.

Je Botos největším přestupem v historii Pardubic?
Nejzajímavějším určitě. Začali jsme se o něm bavit ihned po příchodu nového majitele, ale přiznám se, že někdy před týdnem už jsem s tímhle transferem nepočítal. Dostali jsme nesmyslné požadavky od agenta a bylo zřejmé, že hráč preferoval zahraničí. K jednání jsme se vrátili až v pondělí kolem poledne a zbývalo nám pár hodin. Bylo to náročné, ale podmínky už byly výrazně střídmější.

Co v přestupovém okně naopak nevyšlo?
Nevyšel nám jeden přestup, o který jsme opravdu hodně stáli. Dokázali jsme se domluvit na podmínkách mezi kluby i se samotným hráčem, ale nakonec to nedopadlo, protože v dané zemi přestupy končily o něco dřív a protistrana nedokázala rychle sehnat náhradu.

Jméno neprozradíte?
Ne, protože se k jednání vrátíme v prosinci a budeme chtít obchod dokončit v zimní pauze.

Kupovali jste hráče i s vidinou jejich budoucího prodeje?
Primárně jsme hledali posily, které nám ihned pomůžou ke zlepšení výsledků, zbytek už případně bude třešnička na dortu. Teď musíme jít cestou příchodu zkušeného hotového hráče a dravého mládí. Na konkrétním příkladu třeba Filip Vecheta versus Muhammed Suso. Věříme, že jeho budoucnost bude velká.

Z Pardubic je aktuálně jeden z ekonomicky nejsilnějších klubů v lize. Je pravda, že Filip Vecheta vás stál milion euro?
Tyhle věci vůbec nemůžu komentovat, všechno je zakotvené ve smlouvách. Odpověděl bych tak, že mě hodně překvapilo, co se všechno napsalo. Spousta informací byla nepravdivá a zhoršovalo nám to vyjednávací pozici s hráči i agenty. Všichni si najednou mysleli, že jim zaplatíme nesmysl, to ale vůbec neodpovídá realitě. Vždycky budeme postupovat s rozumem, nebudeme nikoho přeplácet.

Narážíte na spekulace ohledně nabídky pro Filipa Zorvana. Ohradili jste se klubovým prohlášením.
Trochu nám to ublížilo, protože s hráčem ani jeho agentem jsme vůbec nejednali. Měl jsem informaci, že Zorvana nabídky z Česka příliš nezajímají a chce do zahraničí, takže jsem se do ničeho nepouštěl. Vycházely nepravdy, které nás nestavěly do dobrého světla.

Velkolepé posilování Pardubic? Cítíme, že máme ekonomickou sílu, říká Zavřel

Stěžuje si i Slavia, která vyburcovala další kluby k odebrání akreditace novinářům deníku Sport. Jak tenhle spor vnímáte?
Nechci to hodnotit, ale obecně mi vadí, že někdo píše o věcech, které vůbec nemá ověřené a za druhé mi vadí, že se často nikdo neomlouvá za chyby.

Zpátky do Pardubic. Vrací se Jan Řezníček, o kterého jste stáli už před sezonou. Chrudim ho nechtěla pustit, co se teď změnilo?
To je spíš otázka na Chrudim, ale Honza měl zájem o pokračování ve vyjednáváních. Vidíme v něm velkou budoucnost pro klub nejen na hřišti, ale i v kabině. Aktuálně působí jako asistent trenéra v U19 a zapojuje se i na jiných pozicích. Je to náš odchovanec a inteligentní kluk. Pomůže nám i fotbalově, vidím ho trochu jako Marka Matějovského v Boleslavi. Dobře čte hru, umí reagovat a může to být taková prodloužená ruka trenéra. Máme radost.

Co brankoviště? Nejdřív se mluvilo o Tomáši Vaclíkovi, který by přinesl zkušenost, ale místo něj přichází třiadvacetiletý Gruzínec Luka Karatišvili.
Tandem Jáchym Šerák – Luka Karatišvili je vzhledem k věku budoucnost našeho klubu.

Co to znamená pro Jana Stejskala?
Pořád je naším hráčem a platným gólmanem. Neumím říct, kde je jeho pozice, chytat zkrátka bude ten nejlepší. Rozhodne se na hřišti.

A nejen v bráně, přivedli jste celkem sedm nových hráčů.
Fotbal je zkrátka konkurenční prostředí a vzhledem k našemu postavení v tabulce jsme byli nuceni tým zkvalitnit a rozšířit. Pro Pardubice je to nezvyklé, ale v tento moment velmi nutné. Je to dobře pro partnery, fanoušky i celý region. Budeme lépe reprezentovat a pohybovat se na klidných příčkách v tabulce.

Poslední tým ligy vítá posily. Do Pardubic přišli Vecheta, Smékal, Řezníček a Teah

Jak vypadá zákulisí shánění devatenáctiletého talentu ze Slavie Divine Teaha?
Měli jsme zájem o rychlého a kreativního záložníka. Teah má výhodu, že může nastoupit na více pozicích a Slavie byla otevřená jednáním, takže jsme se rozhodli ho angažovat.

Motáme se kolem Slavie, která cílí na hotové hráče, kteří mohou okamžitě do základu. Sehnaly takové posily i Pardubice?
Určitě jsou to hráči pro základní sestavu, ale jestli budou hrát všichni hned v neděli v Jablonci, to vám neřeknu. Všichni jsou ale poctivě vyskautovaní a jsme přesvědčeni, že nám pomůžou.

Jak v současné době funguje skauting FK Pardubice?
Dobrá otázka, zatím jedeme ve velmi podobném režimu jako doposud, ale je to jedna z hlavních oblastí, kterou plánujeme rozšířit.

Změn u vás teď asi proběhne víc. Jak se v podobném klubu projeví vstup miliardáře?
V první řadě se mění ambice. Budeme se chtít posouvat tabulkou a do budoucna cílit klidně na první skupinu.

Po postupu do ligy v roce 2020 jeden z majitelů v euforii prohlásil, že do deseti let chce hrát evropské poháry. Je možné, že tenhle sen teď ožije?
Kaprain nám nabízí úplně nové ekonomické možnosti a v budoucnu bychom si na Evropu opravdu mohli sáhnout. Peníze máme, ale klíčová teď bude hlavně naše práce, abychom potenciál dokázali využít. Z posledního týmu v tabulce, který má dva body, potřebujeme udělat konkurenceschopného soupeře pro všechny, už jen kvůli lepší vyjednávací pozici do příštích přestupních období.

Další miliardář v lize. Pražák získal k hokejové Spartě fotbalové Pardubice

Začíná nová éra FK Pardubice?
Stoprocentně.

Ulevilo se vám hodně?
Strašně moc. Jsem rád, že všechno dopadlo dobře, protože ještě před sezonou tomu moc nenasvědčovalo. Chci, aby nejvyšší soutěž ve fotbale v Pardubicích zakořenila stejně jako hokejová a věděl jsem, že bez silného majitele to nejsme schopni zvládnout.

Prožíváte zadostiučinění? Z divize přes první ligu do rukou velkého investora...
Beru to jako absolutní maximum, které jsme pro pardubický klub mohli udělat. Budovali jsme mládež a všechny areály, které jsme teď předali do rukou lidem, kteří vědí, jak funguje klub v profesionálním sportu. Pardubice si to zaslouží.

Pardubice zprvu chtěla americká skupina Blue Crow Sports. Jak to, že vás nakonec kupuje Kaprain?
S Blue Crow Sports jsme jednali dlouhodobě a zcela férově už někdy od června. Zástupci firmy pravidelně létali do Pardubic, všechno si zjišťovali a měli o klub opravdu velký zájem, jenže pro nás byla klíčová rychlost. Bylo nám jasné, že jestli se máme zachránit, tak potřebujeme obchod uskutečnit do konce letních prázdnin kvůli přestupové uzávěrce. Najednou se objevil pan Pražák s úplně stejnou vizí. Oslovil nás dva a půl týdne před dokončením celé transakce.

V čem byl při jednáních rozdíl?
Největší výhoda spočívala v tom, že Kaprain dlouho jednal o nákupu podílu v Sigmě Olomouc. Udělal si klubový audit, který jsme mu umožnili i my tady, a právě díky zkušenostem z Olomouce bylo všechno hrozně rychlé. Kaprain už měl přehled, stačilo porovnat výsledná čísla, my jsme si s ostatními akcionáři odsouhlasili prodej a všechno se mohlo dotáhnout.

Pardubice hráčům nabízely dobré propojení s mládežnickými reprezentací a lukrativní polohu na koridoru. Co nabízejí teď?
K tomu všemu teď přidáváme fotbalový rozvoj. Spolu s růstem klubu může růst i sportovní kariéra samotného hráče. Všichni si vzájemně pomůžeme.

Filip Vecheta pózuje s pardubickým dresem.
Sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel.
Nový majitel fotbalových Pardubic Karel Pražák (uprostřed) sleduje zápas proti Bohemians.
Pardubický Vojtěch Sychra s míčem před Bensonem Sakalou z Bohemians
Už v minulosti jste pomohli třeba Lukáši Horníčkovi, který míří za přestupem do top pěti lig v Evropě. Za něj taky do Pardubic nějaká ta koruna přijde.
Lukáše Horníčka velmi pravděpodobně čeká velký přestup a těšíme se na něj. Nejen kvůli tomu, že jako klub z něj budeme profitovat. Nejvíc ze všeho si ale přeji, aby u nás Lukáš jednou zakončil svoji profesionální kariéru.

Jak vnímáte příliv silných majitelů do fotbalových klubů?
Pro fotbal je to jen dobře. Budou sem díky tomu chodit lepší a lepší hráči a bude víc peněz na budování mládežnických akademií. To zase přiláká k fotbalu daleko více dětí. Pak budeme lepší v evropských pohárech a tak dál. Česká liga půjde nahoru, ale klíčové bude, aby si všichni uvědomovali reálnou cenu hráčů. Je potřeba zůstat při zemi, v tom zatím vidím trochu úskalí.

V neděli hrajete v Jablonci a začne ta pomyslná nová éra.
Chci všechny fanoušky pozvat na dobrý a kvalitní fotbal. Přál bych si, aby si koupili naši „Last minute permici“ a chodili povzbuzovat nejen naše nové hráče.

