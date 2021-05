Krejčí před Plzní: Kdybychom nutně potřebovali body, byl bych nervóznější

Kouč nováčka Jiří Krejčí si však žádný větší tlak nepřipouští. „Čeká nás souboj s jedním z nejlepších mančaftů v lize, takže pro nás je to zase jen další dobrá zkušenost. Chceme předvést co nejlepší výkon a uvidíme, na kolik to bude stačit,“ říká.

V prvním vzájemném klání Pardubice v Plzni v lednu prohrály 0:2, favorit zvítězil na první pohled celkem bez problémů, obzvlášť poté, co byl po půl hodině hry vyloučen obránce Martin Šejvl a hosté dohrávali v deseti. Jednoduché to ale Viktorka rozhodně neměla, přestože Pardubicím tehdy chyběli vykartovaný Tischler a zranění Jeřábek se Solilem. Hrát nemohli ani plzeňští Čihák (ten už je aktuálně hráčem Pardubic), Hlavatý a Pfeifer. Situace je podobná i tentokrát. Východočeši budou znovu muset volit kombinovanou sestavu.

„Byli bychom víc nervóznější, kdybychom nutně potřebovali tři body,“ přiznává Krejčí. „Je jasné, že nám to dělá vrásky, ale na druhou stranu teď už hrajeme ‚jen‘ o co nejlepší umístění a prestiž,“ dodává. S kolegou Jaroslavem Novotným ovšem ví jen pramálo o tom, s čím v neděli soupeř na jeho tým vyrukuje. „Samozřejmě jsme sledovali zápas se Spartou. Plzeň hrála v úplně jiném rozestavení a bylo vidět, že předvádí zcela odlišnou hru než pod minulým trenérem. Ale za dva dny pod Bílkem se toho dá těžko vypozorovat víc, připravujeme se zkrátka na Plzeň jako na dobrý tým,“ předesílá Krejčí.

Do brány Pardubic se pravděpodobně znovu postaví ještě nedávno třetí gólman Štěpán Hrnčíř, jenž si v minulém kole v Českých Budějovicích (0:2) odbyl ligovou premiéru. Po ní si přál, aby někdy znovu dostal šanci v nejvyšší soutěži a možná ani netušil, jak rychle přijde. Jiří Letáček je nucen vynechat ještě minimálně jeden duel. „Naštěstí si to vybral teď. Lepší, než kdyby naše situace byla v té lize nějak na knop,“ uvědomuje si kouč.

Letáček opět laboruje se zraněným kolenem. Potřebuje ještě pár dní klidu, zdaleka by však nemělo jít o nic tak vážného jako předloni na podzim, kdy se Letáček při rozehrávce od lajny sesunul k zemi a s pochroumaným meniskem téměř na rok zmizel ze hřiště. S podobným zraněním je mimo i další gólman Pardubic Marek Boháč, jeho utržený „křížák“ se ale také hojí nad očekávání dobře a měl by se hlásit na letní přípravu.