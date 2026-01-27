Chance Liga 2025/2026

Cíle sportovního ředitele Pardubic: Profit z prodeje hráčů, výhledově Konferenční liga

Marek Votke
  14:20
S novým majitelem přišel do fotbalových Pardubice i nový sportovní ředitel Jiří Bílek a velmi vysoké cíle. Nečekejte ale, že klub teď bude pro jejich dosažení investovat stamiliony do hráčských posil. „To určitě ne,“ odmítal Bílek na tiskové konferenci před startem jara v první lize.
Sportovní ředitel FK Pardubice Jiří Bílek na tiskové konferenci před startem jarní fáze Chance ligy. (27. ledna 2026)

Sportovní ředitel FK Pardubice Jiří Bílek na tiskové konferenci před startem jarní fáze Chance ligy. (27. ledna 2026) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Fotbalisté Pardubic se radují z prvního gólu, který dali Baníku.
„Jsme regionální český klub a rádi bychom přiváděli české hotové hráče, nicméně vzhledem k aktuální situaci na trhu (přílivu nových majitelů klubů s miliardovými majetky) by to tak chtěl skoro každý. Tím pádem je pro nás nejsnazší si hráče buď vychovat ve vlastní akademii, nebo přivést mladé talenty s vidinou budoucího prodeje,“ nastínil Bílek.

Důkazem je aktuální přestupové období. Kromě zkušeného brankáře Aleše Mandouse a lídra do zálohy Michala Hlavatého dorazil třeba dvacetiletý levonohý stoper Jiří Hamza ze Slovácka a ze Slavie ještě o rok mladší krajní bek Tobias Boledovič. Další obránci přišli ze zahraničí – ve Švédsku si Pardubice vyhlédly Emmanuela Godwina a na Ukrajině Bohdana Sliubyka. Podpisy na čtyři a půl roku.

Pardubický kouč Trousil: Do základní sestavy mám vytipovaných osm hráčů

„Musíme rozvíjet naše analytické oddělení a dívat se také do zahraničí. Zde se dají sehnat poklady, které jednou prodáte za hodně peněz,“ tušil Bílek.

Třeba právě případ Sliubyk. Je považován za jeden z největších talentů ukrajinského fotbalu a vstupní investice byla pro Pardubice možná vůbec nejvyšší v klubové historii. Vysázely za něj přes pětatřicet milionů korun. „Je mladý a má velký potenciál sedět našemu stylu hry. Jednou bych ho chtěl prodat za mnohonásobně víc peněz,“ plánoval sportovní ředitel.

K tomu potřebuje v horizontu nejbližších pár let dostat Pardubice na evropskou mapu. „Na tituly v české lize nemyslíme, ale snem je pro nás postup do Konferenční ligy. Díky tomu bude náš klub v černých číslech, bude moci rozvíjet hráče a vytvoří si reputaci,“ plánoval Bílek.

Sportovní ředitel FK Pardubice Jiří Bílek na tiskové konferenci před startem jarní fáze Chance ligy. (27. ledna 2026)

Ale postupně. I když Pardubice třemi výhrami v řadě nad Spartou (4:2), Hradcem (1:0) a Baníkem (4:2) ovládly závěr podzimu a přezimovaly na 11. příčce, čeká je na jaře těžká mise záchrany v lize. Zrcadlo hned v prvním kole nastaví pražská Slavia, která přijede už tuto neděli. Hraje se od 18.30 na pardubickém stadionu.

„Zrovna v tomto případě nejde o zápas, který bude rozhodovat o našem setrvání v nejvyšší soutěži, ale cíl je jasný. Chceme Slavii potrápit a co nejlépe zahájit boj o udržení. Až pak budeme řešit plán pro další roky,“ nepředbíhal Bílek.

Právě Slavia byla jeho předchozím dlouholetým působištěm, o motivaci je tak postaráno i na úrovni sportovního vedení. Bílek slíbil: „Ještě nebyl čas, ale vlétnu na pana majitele, aby hráčům vypsal nějaké odměny.“

Daleko víc se ale bude v následujících dnech soustředit na vyjednávání s Olomoucí ohledně přestupu stopera Louise Lurvinka. Ten už je hlavou na odchodu, proto nenastupoval do zimních přípravných zápasů, a Sigma za něj nabízí desítky milionů. Pardubice však zatím neslyší.

„Ještě nepřišla taková nabídka, jakou bychom byli ochotni akceptovat,“ poodkryl Bílek.

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los

Bohemians Praha 1905 - FK Pardubice

8. 2. • 15:30 • Stadion Ďolíček, Praha 10-Vršovice

Koupit
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
