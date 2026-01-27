„Jsme regionální český klub a rádi bychom přiváděli české hotové hráče, nicméně vzhledem k aktuální situaci na trhu (přílivu nových majitelů klubů s miliardovými majetky) by to tak chtěl skoro každý. Tím pádem je pro nás nejsnazší si hráče buď vychovat ve vlastní akademii, nebo přivést mladé talenty s vidinou budoucího prodeje,“ nastínil Bílek.
Důkazem je aktuální přestupové období. Kromě zkušeného brankáře Aleše Mandouse a lídra do zálohy Michala Hlavatého dorazil třeba dvacetiletý levonohý stoper Jiří Hamza ze Slovácka a ze Slavie ještě o rok mladší krajní bek Tobias Boledovič. Další obránci přišli ze zahraničí – ve Švédsku si Pardubice vyhlédly Emmanuela Godwina a na Ukrajině Bohdana Sliubyka. Podpisy na čtyři a půl roku.
„Musíme rozvíjet naše analytické oddělení a dívat se také do zahraničí. Zde se dají sehnat poklady, které jednou prodáte za hodně peněz,“ tušil Bílek.
Třeba právě případ Sliubyk. Je považován za jeden z největších talentů ukrajinského fotbalu a vstupní investice byla pro Pardubice možná vůbec nejvyšší v klubové historii. Vysázely za něj přes pětatřicet milionů korun. „Je mladý a má velký potenciál sedět našemu stylu hry. Jednou bych ho chtěl prodat za mnohonásobně víc peněz,“ plánoval sportovní ředitel.
K tomu potřebuje v horizontu nejbližších pár let dostat Pardubice na evropskou mapu. „Na tituly v české lize nemyslíme, ale snem je pro nás postup do Konferenční ligy. Díky tomu bude náš klub v černých číslech, bude moci rozvíjet hráče a vytvoří si reputaci,“ plánoval Bílek.
Ale postupně. I když Pardubice třemi výhrami v řadě nad Spartou (4:2), Hradcem (1:0) a Baníkem (4:2) ovládly závěr podzimu a přezimovaly na 11. příčce, čeká je na jaře těžká mise záchrany v lize. Zrcadlo hned v prvním kole nastaví pražská Slavia, která přijede už tuto neděli. Hraje se od 18.30 na pardubickém stadionu.
„Zrovna v tomto případě nejde o zápas, který bude rozhodovat o našem setrvání v nejvyšší soutěži, ale cíl je jasný. Chceme Slavii potrápit a co nejlépe zahájit boj o udržení. Až pak budeme řešit plán pro další roky,“ nepředbíhal Bílek.
Právě Slavia byla jeho předchozím dlouholetým působištěm, o motivaci je tak postaráno i na úrovni sportovního vedení. Bílek slíbil: „Ještě nebyl čas, ale vlétnu na pana majitele, aby hráčům vypsal nějaké odměny.“
Daleko víc se ale bude v následujících dnech soustředit na vyjednávání s Olomoucí ohledně přestupu stopera Louise Lurvinka. Ten už je hlavou na odchodu, proto nenastupoval do zimních přípravných zápasů, a Sigma za něj nabízí desítky milionů. Pardubice však zatím neslyší.
„Ještě nepřišla taková nabídka, jakou bychom byli ochotni akceptovat,“ poodkryl Bílek.