Makám, abych zůstal v sestavě. Proti Karviné jsme měli štěstí, uznal Tischler

Bylo 27. listopadu 2021, když se Tischler prosadil za Pardubice naposledy. Proti olomoucké Sigmě tehdy v 16. minutě vyrovnával na 1:1 (Pardubice nakonec prohrály 1:5). Od té doby ale střelecky mlčel. Prodělal zranění a do sestavy se prokousával těžko. Teď temné období konečně prolomil.

„Hodně se mi ulevilo,“ přiznal na pozápasové tiskové konferenci. Ve 39. minutě nedělního zápasu s Karvinou mu na hlavě přistál přesný centr od Pavla Černého a Tischler jej neomylně poslal do sítě.

„Pája mi to krásně připravil. V podstatě jsem míč už jenom uklidil do brány, snažil jsem se hlavičkovat s co největší razancí. Přišlo mi to celkem jednoduché, ale na videu jsem to ještě neviděl,“ řekl Tischler.

Leckomu by mohlo připadat, že neustále vyzdvihování pardubického útočníka Pavla Černého je v jeho věku spíš na sílu. V sobotu se ale znovu ukázalo, že hra pardubických fotbalistů na něm víceméně stojí a bez něj padá.

„Věděli jsme, že proti Spartě (2:5) ho nemá cenu nasazovat. Jenom bych ho tam zbytečně nechal létat po hřišti. Ale už před nějakým časem jsem mu říkal, že přijde velice důležitý zápas s Karvinou a na něj musí být připravený. Odvedl výbornou práci, jeho zkušenost je zkrátka na hřišti cítit,“ chválil jej pardubický trenér Radoslav Kováč.

Pardubický kapitán Pavel Černý v akci během utkání s Karvinou.

Ale zpátky k Tischlerovi. I jeho nenechal Kováč bez povšimnutí. „Emil mi pořád říká, že po něm chci góly, ale že nehraje,“ smál se kouč. „Vážím si toho jak maká, protože má velkou konkurenci. Už na Spartě nahrával na gól a jsem za něj rád,“ dodal.

Tischler zrovna tou dobou přicházel na tiskovou konferenci jako druhý v pořadí a všechno slyšel. „Je hezké od trenéra poslouchat taková slova. Pokaždé respektuji výkony spoluhráčů, ale zároveň makám, abych si napevno vysloužil místo v základu,“ vzkázal Tischler.

Gólem na 2:0 na něj v 55. minutě po parádní Pikulově přihrávce navázal Jakub Matoušek a zdálo se, že Pardubice Karvinou přehrají celkem v pohodě. Měly ale také pořádnou kliku. Tyč trefil Akinyemi a ze standardky později i Rajmund Mikuš, jeden gól na každé straně navíc odvolal VAR kvůli ofsajdu.

„Měli jsme i dost štěstí, to je pravda. Ale ten první gól pro nás byl hodně důležitý. Nakonec jsme to uhráli dobrým týmovým výkonem,“ těšilo Tischlera.

Radost mu nezkazila ani kontaktní trefa, které se Karviná přece jen dočkala, když Viktora Budinského vlastním gólem v úplném závěru překonal stoper Denis Halinský. Domácí trochu znervózněli, nakonec ale zvládli balon zašlápnout u rohového praporku a utkání skončilo.

To další budou Východočeši hrát 19. března od 15 hodin v Liberci, který v sobotu remizoval 1:1 ve Zlíně.