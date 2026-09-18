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Chance Liga 2026/2027

Pardubice vyzvou po výhře v poháru Bohemku. Fanoušky lákají i na gulášobraní

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  8:50

Pardubičtí hráči se radují z gólu proti Baníku. | foto: ČTK

Že by se pardubičtí fotbalisté začínali rozjíždět? Nedávno v Ostravě uzurpovali první výhru v lize (2:1), uprostřed „anglického“ týdne v Mol Cupu v Kozlovicích už je koncovka najednou netrápila (6:0), a s pražskými „Klokany“ se tak v sobotu od 15 hodin poměří s rostoucí sebedůvěrou. A od půl jedné se bude ve fanzóně konat „gulášobraní“, tj. soutěžní vaření gulášů a jejich ochutnávání.

„Věřím, že fanoušci na Bohemku dorazí v hojném počtu. My se budeme snažit předvést dobrý výkon,“ slíbil Tomáš Polách, asistent trenéra FK Pardubice. A útočník Daniel Smékal, jenž v Kozlovicích gólem na 2:0 patřičně oslavil narození synka Gabriela, připojil: „Chceme zůstat na vítězné vlně a s lidmi v zádech to bude určitě jednodušší.

Celek Bohemians 1905 se v tabulce momentálně nachází tak jako Pardubice až ve spodní skupině, a to na 11. pozici, přičemž na nejbližšího soka, který je 13., má čtyři body náskok. Mužstvo kouče Jaroslava Veselého v předchozím ligovém kole doma v Ďolíčku porazilo hosty ze Slovácka 2:0, předtím ovšem padlo 0:3 v Olomouci se Sigmou.

To Východočeši právě i díky poháru v sezoně premiérově uspěli podruhé v řadě. „Čekali jsme dlouho. I když jsme nehráli špatně, vždycky nám to o kousek uteklo. Teď je potřeba správně zregenerovat a připravit se na sobotu,“ velel trenér Polách.

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Co se týče Kozlovic, k absolutní spokojenosti mu scházely jen další branky. „Dvě nebo tři jsme ještě rozhodně mohli přidat, ale domácí bojovali srdnatě a účinně blokovali střely. My jsme se do nich pouštěli i ze střední vzdálenosti, jenže prakticky všechno nám létalo nahoru,“ usmál se Polách. Zároveň ocenil klid, který sálal ze slovenského stopera Dávida Krčíka, debutanta v pardubickém dresu, který nedávno přišel z Plzně: „Díky své povaze se dokáže velmi rychle adaptovat. Mladším hráčům okolo může určitě předat vůdcovské schopnosti, které v sobě nepochybně nosí.“

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 23:5 20
2. FC Slovan LiberecLiberec 8 6 1 1 13:4 19
3. SK Sigma OlomoucOlomouc 8 5 1 2 16:10 16
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 8 5 1 2 12:10 16
5. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 4 2 1 15:9 14
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 8 4 2 2 8:7 14
7. FK JablonecJablonec 8 4 1 3 10:8 13
8. FK TepliceTeplice 8 4 1 3 15:15 13
9. AC Sparta PrahaSparta 8 4 0 4 15:12 12
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 2 4 2 16:15 10
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 2 3 2 8:9 9
12. FC Baník OstravaOstrava 8 3 0 5 5:15 9
13. FK PardubicePardubice 8 1 2 5 7:13 5
14. SK Artis BrnoArtis Brno 8 1 1 6 7:18 4
15. 1. FC SlováckoSlovácko 8 0 3 5 5:14 3
16. FC ZlínZlín 8 0 0 8 7:18 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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