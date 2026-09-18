Pardubice vyzvou po výhře v poháru Bohemku. Fanoušky lákají i na gulášobraní

„Věřím, že fanoušci na Bohemku dorazí v hojném počtu. My se budeme snažit předvést dobrý výkon,“ slíbil Tomáš Polách, asistent trenéra FK Pardubice. A útočník Daniel Smékal, jenž v Kozlovicích gólem na 2:0 patřičně oslavil narození synka Gabriela, připojil: „Chceme zůstat na vítězné vlně a s lidmi v zádech to bude určitě jednodušší.
Celek Bohemians 1905 se v tabulce momentálně nachází tak jako Pardubice až ve spodní skupině, a to na 11. pozici, přičemž na nejbližšího soka, který je 13., má čtyři body náskok. Mužstvo kouče Jaroslava Veselého v předchozím ligovém kole doma v Ďolíčku porazilo hosty ze Slovácka 2:0, předtím ovšem padlo 0:3 v Olomouci se Sigmou.
To Východočeši právě i díky poháru v sezoně premiérově uspěli podruhé v řadě. „Čekali jsme dlouho. I když jsme nehráli špatně, vždycky nám to o kousek uteklo. Teď je potřeba správně zregenerovat a připravit se na sobotu,“ velel trenér Polách.
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Co se týče Kozlovic, k absolutní spokojenosti mu scházely jen další branky. „Dvě nebo tři jsme ještě rozhodně mohli přidat, ale domácí bojovali srdnatě a účinně blokovali střely. My jsme se do nich pouštěli i ze střední vzdálenosti, jenže prakticky všechno nám létalo nahoru,“ usmál se Polách. Zároveň ocenil klid, který sálal ze slovenského stopera Dávida Krčíka, debutanta v pardubickém dresu, který nedávno přišel z Plzně: „Díky své povaze se dokáže velmi rychle adaptovat. Mladším hráčům okolo může určitě předat vůdcovské schopnosti, které v sobě nepochybně nosí.“