Měl být lídrem v kabině, stal se oporou na hřišti. Cítím se fantasticky, září Řezníček

Marek Votke
  9:05
Po sedmi letech se vrátil domů do Pardubic především jako mentor pro kabinu. Zanedlouho třiatřicetiletý fotbalový záložník Jan Řezníček ale všechny předpoklady otočil vzhůru nohama a ihned se v základní sestavě. Funguje jako jeden z hlavních pilířů nově skládajícího se pardubického týmu.
Ostravský záložník David Planka mezi pardubickou dvojicí Jan Řezníček (vlevo) a...

Ostravský záložník David Planka mezi pardubickou dvojicí Jan Řezníček (vlevo) a Samuel Šimek. | foto: ČTK

Fotbalisté Baníku Ostrava oslavují gól Ladislava Almásiho.
Souboj v utkání Pardubice vs. Ostrava.
Pardubický kouč JIří Krejčí.
Pardubický stoper David Šimek poté, co dostal červenou kartu.
6 fotografií

„Absolutně by mě to nenapadlo, cítím se fantasticky. Když jsem se do Pardubic vrátil, tak jsem vůbec nepočítal s tím, že bych mohl hrát v základu. Na rovinu jsem z toho velmi překvapený a ze začátku jsem se i trochu bál. Nakonec jsem zjistil, že to zas tak špatné není,“ usmíval se Řezníček. „Nejsem úplně nejrychlejší hráč, ale člověk si musí tenhle rozdíl uvědomit a umět dobře pracovat s prostorem,“ dodal.

Prohře 0:1 s Baníkem ve středeční dohrávce jste však nezabránil...
Zápas rozdělila červená karta (pro pardubického obránce Davida Šimka ve 37. minutě). Do té doby jsme měli víc šancí na gól než soupeř, potom už to bylo složitější. A jeden centr nakonec rozhodl zápas.

Pardubice - Baník 0:1, domácí hráli dlouho v deseti, rozhodl Almási

Bylo vyloučení Šimka velkou ránou? Na zápas jste byli nějak nachystaní, ze začátku vypadali velmi dobře a nakonec se zase všechno zbortilo.
Než dal Ladislav Almási v 71. minutě gól, tak jsme to zas tak složité neměli. Vyloučení Šimka nás paradoxně semklo, snažili jsme se ještě víc bojovat a nezlomili se. Je to dobrý signál, že tým má dobrý charakter. Nakopla nás i změna trenéra, byli jsme nastavení opravdu dobře a zápas přinesl spoustu pozitiv. Nejdůležitější jsou ale body, které bohužel nemáme.

Krejčí: S návratem už jsem nepočítal. Z Pardubic pořád může být i fotbalové město

Dá se přesto říct, že právě díky Jiřímu Krejčímu na lavičce porážka od Baníku bolí o něco méně?
Chápu, jak to myslíte, možná trochu jo. Ale na druhou stranu – každá prohra bolí. Jsme v situaci, kdy potřebujeme body jako sůl, takže říkat, že nám prohra nevadí, by bylo špatné. Musíme jet dál. Cítím, že v týmu teď máme kvalitu, která se časem ukáže.

Měnilo se po výměně trenéra na utkání s Baníkem hodně věcí?
Nic zásadního, jen jsme chtěli hrát trochu bezpečněji odzadu a moc toho soupeři nenabízet. Když si to vezmu, tak soupeři v posledních zápasech jen čekali, až něco zkazíme. Toho jsme se teď chtěli vyvarovat.

Jaké pro vás vlastně je shledání s Jiřím Krejčím? Pro oba se vlastně jedná o celkem nečekaný návrat.
Pan Krejčí mě vedl od mládeže, strávil jsem pod tímto trenérem největší část své kariéry. Je to super.

Už během baráže, ještě v dresu Chrudimi, jste neskrýval své pardubické sympatie. Stál jste hodně o tenhle přestup?
Nakonec se to všechno seběhlo trochu zvláštně, což bych nechtěl rozebírat, ale jo. Jsem zpátky a jsem nesmírně šťastný. Užívám si návrat do úplně jiného prostředí, než které tu bylo kdysi a vážím si toho. Teď už jenom musíme začít vyhrávat.

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 10 8 1 1 22:10 25
2. SK Slavia PrahaSlavia 10 7 3 0 21:7 24
3. FK JablonecJablonec 10 7 3 0 16:6 24
4. FC ZlínZlín 10 5 2 3 13:11 17
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 4 3 3 17:10 15
6. MFK KarvináKarviná 10 5 0 5 16:14 15
7. FC Slovan LiberecLiberec 10 4 3 3 15:13 15
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 10 4 3 3 7:6 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 9 4 2 3 9:10 14
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 10 3 3 4 14:16 12
11. FC Baník OstravaOstrava 10 2 3 5 7:12 9
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 2 2 5 15:24 8
13. FK Dukla PrahaDukla 10 1 4 5 7:14 7
14. 1. FC SlováckoSlovácko 10 1 3 6 6:13 6
15. FK TepliceTeplice 10 1 3 6 9:17 6
16. FK PardubicePardubice 10 0 4 6 9:20 4
Měl být lídrem v kabině, stal se oporou na hřišti. Cítím se fantasticky, září Řezníček

