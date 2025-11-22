Chance Liga 2025/2026

Galásek o krizi: Jsem bojovník, ale vře to ve mně. Fanoušci tým po prohře „grilovali“

Petr Bílek
  19:08
Pětka pro Tomáše Galáska. Aneb pátá ligová porážka v řadě od jeho nástupu do funkce trenéra fotbalistů Ostravy, nejtěsnější sobotní 0:1 v Teplicích. Baník pod ním ještě nebodoval ani nedal gól, což trvá už nekonečných 450 minut, tedy 7,5 hodiny. A ostravský kotel svůj tým po zápase „griloval“.
Ostravský trenér Tomáš Galásek

Ostravský trenér Tomáš Galásek | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Fanoušci ostravského Baníku na výjezdu v Teplicích
Teplický záložník Daniel Mareček hlavičkuje v souboji s Jiřím Boulou z Baníku
Fanoušci ostravského Baníku na výjezdu v Teplicích
Ostravský obránce Alexander Munksgaard (vlevo) a Ladislav Krejčí z Teplic
„Nebyli úplně nadšení, své si řekli. Je jasné, že jsou nespokojení. Jedou za vámi takovou dálku, pak vidí, že vystřelíme jednou na bránu, to je smutné. A fanoušci na to musí koukat,“ hlesl ostravský záložník Ondřej Kričfaluši. „Je dobře, že nám něco řekli. Bylo to potřeba. Musíme brát, že hrajeme v Baníku, tyto výsledky se tady neodpouští.“

I v nulovém Galáskovi to po zápase bublalo. „Vře to ve mně, mám emoce, jsem naštvaný,“ pěnil nástupce odvolaného Pavla Hapala. „Musíme si uvědomit, že si nejdeme fotbal jen zahrát, ale jdeme ho hrát. Tedy, že musíme vyhrávat osobní souboje. Upozorňoval jsem, že to bude v Teplicích zásadní pro výsledek.“

Rozhodla ruka, zásah VAR a penalta, kterou už v prvním poločase proměnil Michal Bílek. „Jsme v těžké situaci, ale s hráči si to nepřipouštíme. Dobře trénují, v posledních zápasech odvedli slušnou práci. Měli by mít sebevědomí, aby odehráli v Teplicích lepší zápas než dnes,“ mrzel Galáska výkon pod možnostmi. „Po gólu šly Teplice do defenzivního bloku, věděly, že Baník má problém se střílením gólů. Zabednily se, udělaly zeď a bylo těžké se prosadit.“

Fanoušci ostravského Baníku na výjezdu v Teplicích

Ostravský trenér Tomáš Galásek

Na držení míče hosté vyhráli na procenta 67:33, na střely celkem 19:7, ale cestu na branku si z nich našla jediná. Vyložené šance? Prakticky žádné.

„Chybí nám hlad po gólech. Když ho nebudeme mít, budou zápasy podobné. A můžeme doufat, že někdy ubráníme nulu a získáme bod,“ posteskl si bývalý reprezentant. „Bez střelby to taky nejde. Na tréninku hrajeme malé hry a tam je jí taky málo, chceme všechno dohrávat. Nesmíme mít při zakončení dvě tři myšlenky, ale rozhodnout se pro jedno, správné řešení. V klíčových momentech nám to chybí. Jako Musák, míč mu jde proti noze, ale on si ho nepředstavitelně přebírá a chce to na tři doteky…“

Kričfaluši míní, že málo hráčů chodí do pokutového území soupeře. „Nejdeme úplně za gólem. My soupeře přehráváme celý zápas, ale z tlaku nejsme schopní si vytvořit jasné příležitosti anebo vystřelit a dát gól,“ štve záložníka.

Teplice - Ostrava 1:0, z penalty rozhodl Bílek, kouč Galásek je pořád nulový

Galáskův start do angažmá je jako z hororu. Noční můra. „Je to nováčkovská daň. Začátek, jaký si člověk nepředstaví. Ale věděl jsem, co mě čeká za zápasy. Situace se dala i předvídat. Jsem bojovník, jedeme dál, čeká nás Dukla, Karviná, Pardubice. Víme, o co hrajeme. O záchranu,“ nenosí kouč růžové brýle.

„Taktika tam je, automatismy taky, i bojovnost. Ale ne úplně; když se nějaké míče v boxu odrazí, nejsme tam, nezavřeme tyč, neuděláme úsilí, abychom byli nebezpeční.“

Jedinou výhru Galásek slavil s Baníkem v poháru, to po přestřelce 4:3 a po prodloužení s Pardubicemi.

Teplický záložník Daniel Mareček před Matějem Chalušem z Baníku

„I tam jsme ale prohrávali. Vývoj utkání šel šestkrát proti nám. Taky bych si přál, abychom vedli a mohli utkání kontrolovat jako Teplice proti nám,“ posteskl si Galásek, jehož mužstvo zůstalo předposlední. „Góly, to bude asi o sebevědomí. Každým zápasem to bude v hlavách pro hráče těžší a těžší, to si musíme říct na rovinu. Nestane se lusknutím prstu, že to tam bude padat.“

Další z klíčových bitev bude sobotní domácí s Duklou. Baník bude hrát i o přízeň svých věrných, kteří na Stínadlech zaplnili celý sektor hostů. „Věřím, že nás budou pořád podporovat. Oni jsou naším hnacím motorem,“ vzkázal Kričfaluši. „Snad jim už uděláme radost vítězstvím. V šatně cítím chuť něco s tím udělat. Ještě je dost zápasů, ale doba hájení skončila. Potřebujeme vyhrávat a je jedno, jestli budeme hrát hezky, nebo hnusně.“

16. kolo

17. kolo

Kompletní los

15. kolo

16. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 16 10 4 2 30:17 34
2. SK Slavia PrahaSlavia 15 9 6 0 29:11 33
3. FK JablonecJablonec 15 9 4 2 20:11 31
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 16 7 6 3 18:10 27
5. FC Slovan LiberecLiberec 16 7 5 4 29:16 26
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 15 7 4 4 28:19 25
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 5 4 24:20 23
8. FC ZlínZlín 15 6 5 4 19:16 23
9. MFK KarvináKarviná 15 7 1 7 24:26 22
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 15 5 4 6 13:16 19
11. FK TepliceTeplice 16 3 6 7 17:23 15
12. FK Dukla PrahaDukla 16 2 7 7 12:21 13
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 16 3 4 9 22:37 13
14. FK PardubicePardubice 16 2 6 8 16:31 12
15. FC Baník OstravaOstrava 16 2 4 10 8:20 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 15 1 5 9 6:21 8
Mohlo by Vás zajímat

Další weby

