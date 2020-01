Svozil už trénuje s Baníkem. Žil jsem na sbalené tašce, smál se na Maltě

Díky tomu, že na probíhající soustředění na Maltu vycestovala za Baníkem asi padesátka jeho fanoušků, se nováček v ostravském dresu Jaroslav Svozil dočkal bouřlivého přivítání hned poté, co se po pátečním přestupu k Baníku připojil.

Stačilo, aby před sobotním zápasem proti Brnu vylezl z tunýlku od šaten, odkud mimo jiné vyšel s klubovou legendou Milanem Barošem, a už se z kotle ozvalo hromové skandování: „Svozil zápisné!“

Šestadvacetiletý zadák se bez otálení pod tribunu s kotlem vydal a chvilku si s fanoušky vykládal, načež jim s úsměvem ukázal prázdnou kapsu od tepláků. „Já u sebe peníze nemám,“ zavolal na ně.

„Tohle přivítání bylo sympatické, a hlavně je nezvyklé, když přijede na soustředění mimo Českou republiku takové množství fanoušků. Je vidět, že fanouškovská základna v Baníku je úplně někde jinde. Jsem rád, že mě takhle vzali hned od začátku,“ poděkoval pak Svozil.

Nástup do Baníku byl pro něho hektický. V pátek se oba kluby dohodly na přestupu, což se dozvěděl před tréninkem v Opavě. S tím, že už se nemá ani převlékat. Odpoledne zajel Svozil na Bazaly, pak domů zabalit si tašku a už cestoval na letiště do Katovic, odkud v noci dorazil na Maltu. Sice nebylo vyloučené, že by hned v sobotu hrál, ale nakonec se jeho debut odložil na pondělí, kdy Baník hraje s Dunajskou Stredou o 3. místo turnaje Tipsport Malta Cup 2020.

„Dá se říct, že na zabaleném kufru jsem už doma posledních pár dnů vysedával, ale dokud to není podepsané, může člověk jen doufat. Teď je to hlavně úleva, že to dopadlo, a můžu se soustředit už jen na fotbal. Věřím, že se prosadím, nepřišel jsem vysedávat na lavičku, ale nejdůležitější bude, aby se dařilo naplnit týmové cíle,“ oddechl si šikovný obránce.

Reakcí fanoušků se i přes rivalitu Baníku s Opavou nebál. V pátek s částí z nich letěl v letadle, takže se k němu hned hlásili a žádali podpisy. Připíjet na nové přátelství si prý nemusel.

„Letěl jsem s (manažery Baníku) pány Jankulovskim a Bělákem, takže jsem měl ochranku. Vyvázal jsem z toho bez skleničky. Pár společných fotek jsme udělali, kluci mi popřáli štěstí a zdraví. Vážím si toho,“ pravil Svozil.

V novém působišti potká řadu známých tváří. Asistentem trenéra je Ivan Kopecký, který ještě na podzim trénoval Opavu, v šatně budou jeho parťáky bývalí opavští spoluhráči Tomáš Smola a Nemanja Kuzmanovič, a v neposlední řadě výkonným ředitelem klubu je Michal Bělák, který mu před dvěma lety pomáhal zařídit už přestup z tehdy druholigového Znojma do Opavy.

„Tehdy jsem si nepředstavoval, že to ve fotbale dotáhnu takhle daleko. Ze Sigmy Olomouc jsem (v roce 2016) odcházel s tím, že na ligový fotbal nemám, tak mi to bylo řečeno. Chtěl jsem nejen sobě, ale i ostatním lidem ukázat, že to není pravda. Chtěl jsem hrát na nejvyšší úrovni v Česku, což se v Opavě povedlo. Dařilo se mi a byl jsem hladový po úspěších. Když jsem slyšel o zájmu Baníku, byla to jasná volba,“ přiznal Svozil.