Fotbalisté Ostravy a Karviné hlásí: Na jaro jsme připravení

Už jen Ewerton by mohl posílit fotbalisty ostravského Baníku. Nejistota kolem brazilského záložníka se táhne celou zimu poté, co se vrátil z hostování do Slavie Praha, jejíž šéfové by ho rádi prodali do zahraničí.

„Zatím se nepohnulo nic,“ řekl ve čtvrtek šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško. „Uvidíme ještě do soboty. Pořád doufáme.“

Mikloško je s hráčem i zástupci Slavie stále v úzkém kontaktu. „Co vím, tak nějaký zájem o něj z ciziny byl, ale nic, co by Ewertona zajímalo. Jak vše dopadne, nedokážu odhadnout.“ Pokud by návrat Ewertona nevyšel, tým by se tomu přizpůsobil. „Bez něj by to byl jiný fotbal, ale kádr máme kvalitní, poradili bychom si,“ uvedl Mikloško.

Baník v sobotu od 15.00 nastoupí v Českých Budějovicích, 13. února v dohrávce 19. kola hostí od 18.00 Plzeň a čtyři dny nato bude hrát od 15.00 v Mladé Boleslavi.

„Na úspěšném začátku bude hodně záležet. Máme ho těžký, ale tak to má více mužstev,“ upozornil Luděk Mikloško. „Věřím, že mužstvo je dobře připravené, takže bychom to měli zvládnout. Doufám, že budeme pokračovat v podzimních výkonech.“ Baník posílili obránce Matúš Rusnák ze Žiliny a útočník Quadri Adediran z Českých Budějovic. Naproti tomu na hostování odešli Filip Kaloč do Kaiserslauternu, Ladislav Almási do Osijeku a Martin Hrubý do Dolného Kubína, Matej Madleňák se vrátil do Ružomberku a David Fadairo je v rezervním celku.

„Na devadesát devět procent se už kádr měnit nebude,“ podotkl Luděk Mikloško.

Trenér Pavel Hapal ale připustil, že o případném posílení uvažují. „Musel by to být hráč, který by nám okamžitě pomohl, měl potenciál být v základní sestavě,“ poznamenal Hapal.

„Tým si v přípravě sedl, dávali jsme hodně gólů, tak ať to pokračuje,“ přeje si útočník Jiří Klíma, který byl s pěti trefami nejlepším střelcem Baníku v šesti přípravných duelech. Uvědomuje si, že příprava nic neznamená. „Nepřeceňujeme ji, ale ani nepodceňujeme, ale nejdůležitější bude ukázat se v Českých Budějovicích. A také uvidíme, jak nám to půjde, když budeme muset tvořit a hrát do plné obrany.“

Karvinské čeká náročný rozjezd

Fotbalisté Karviné hostí v sobotu od 15.00 Spartu Praha, ve středu od 17.00 v dohrávce 18. kola Pardubice a 18. února v 15.00 Slavii Praha.

„Fotbal hrajeme proto, abychom se porovnávali s nejlepšími, takže doufáme, že fandové vyprodají stadion,“ komentoval nadcházející těžké zápasy karvinský trenér Juraj Jarábek. „Nemáme co ztratit. Řekli jsme si, že v Karviné to nikdo nebude mít lehké, takže věřím, že to chalani dodrží.“ Karvinští podle stopera Dávida Krčíka v zimní přípravě hodně pracovali především na zlepšení obrany. „A nejen obranné čtyřky, ale celého mužstva. Myslím, že se nám to podařilo,“ podotkl Krčík. „Na soustředění v Turecku jsme nedostali gól, což je velké plus, to nás povzbudilo. Samozřejmě ale budeme muset být i nebezpeční vpředu, když chceme uspět.“

Karvinští v posledním přípravném duelu se Skalicí (2:1) často ztráceli míč. Soupeř to nepotrestal, ale co Sparta? „Samozřejmě Sparta má odlišnou kvalitu, takže si na to budeme muset dávat pozor, ale ve fotbale musíte hrát i na risk. Nemůžeme se bát, že uděláme chybu. A pokud se stane, musíme zabojovat jeden za druhého,“ řekl Dávid Krčík.

Šéfové klubu stále usilují o zkušeného hráče, který by jim pomohl zpevnit obranu. Zatím se však s žádným nedohodli. Přestupní termín končí 22. února.

Trenér Jarábek v přípravě zkoušel hru i s tříčlennou obranou řadou. „Chceme mít nějaké alternativy,“ uvedl. „Vzadu můžeme točit Traoreho, Krčíka, Svozila a Bederku.“

A co devatenáctiletý stoper Kauan Carneiro Da Silva, jenž se k týmu připojil z třetiligové rezervy? „Ještě potřebuje popracovat s míčem, na koordinaci. Je mladý, talentovaný, takže uvidíme,“ odpověděl Jarábek.

V úvodu jara ještě nemůže počítat s Rajmundem Mikušem a Patrikem Čavošem, ale jejich návrat do sestavy po zraněních se blíží.

„Mikuš by mohl do hry naskočit koncem února, v Turecku toho hodně odběhal, nic ho nebolí,“ řekl Juraj Jarábek. „Čavoš už začal trénovat s balonem, ale ještě chvíli potřebuje, aby se dostal do tempa.“

Karvinští doufají, že jim na jaře střelecky pomůže i Martin Doležal, který byl v přípravě se čtyřmi góly po Adelekem Akinyemim s pěti druhým nejlepším střelcem.

„Je to profík, odpracoval celou přípravu bez zranění. Škoda, že před utkáním se Skalicí onemocněl, ale to se stává. Od pondělka už zase trénuje,“ uvedl Juraj Jarábek.

