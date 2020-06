Opavský trenér Kováč: Chybí nám větší odvaha tvořit

Fotbalisté Slezského FC Opava ani ve druhém duelu za sebou se soupeři z posledních míst první ligy nedali gól. Střelecky se neprosadili proti čtrnácté Karviné ani proti poslední Příbrami.



„Málo se cpeme do pokutového území. Anebo když můžeme centrovat, tak si míč podsekneme, soupeře obehráváme, místo abychom balon poslali do kapsy před brankou. Těch centrů a šancí je fakt málo,“ souhlasí opavský trenér Radoslav Kováč.

Opavští se sice snažili útočit, jenže první roh kopali až v 66. minutě, na branku poprvé přímo vystřelili až v osmdesáté minutě...

Vážněji příbramskou branku ohrozil Dedič z otočky až v 83. minutě, jenže brankář Melichar míč vyrazil kolenem.

„Venca Juřena mi po centru Susaka (Suse) výborně odstavil jednoho stopera a druhého jsem měl za zády. Snažil jsem se nějak vytočit a v hlavě jsem měl jen to, abych zakončil. Chybělo fakt malinko,“ popsal Dedič největší domácí šanci.

Nejlepší opavský střelec René Dedič minulých osm kol chyběl kvůli zranění. Včera nastoupil poprvé Baráž o 1. ligu bude 18. a 19. července, odvety 21. a 22. července. po koronavirové pauze, po devíti zápasech. Na hřiště šel v 77. minutě místo Dordiće.

Uvedl, že by si troufl i na více minut. „Ale trenér to měl složité, protože v prvním poločase se zranil Hošan (stoper Hošek si natáhl sval). Když jsme šli do hry se Zapalem (Zapalačem), tak to bylo poslední střídání. Kouč musel čekat, aby se někdo nedej bože nezranil,“ uvedl René Dedič. K výsledku podotkl: „Je dobře, že jsme neprohráli, ale víme, že bod je v naší pozici málo.“ Trenér Kováč označil první poločas za hodně nervózní.

„Kolikrát jsme mohli rozehrát, ale úplně zbytečně jsme balony nakopávali. To hrát nechceme,“ řekl Radoslav Kováč, který od svého mužstva čekal více. „Je vidět, že bude trvat déle, než si naše hra sedne. Bohužel. Když však dáme míč na zem, uděláme si tvar, tak hrajeme. Ale chybí nám větší odvaha tvořit už odzadu. V první půli to bylo v rozehrávce slabší, ve druhé jsme na ně trochu vlezli.“

Dedič potvrdil, že nervozita je problém. „Hrajeme pod tlakem a někde vzadu v hlavě jsme měli, že nesmíme prohrát, protože by to mělo katastrofální důsledky,“ uvedl.

„Podali jsme statečný výkon v těžkém zápase. Opava hraje dobře, navíc jejich domácí prostředí není pro soupeře vůbec jednoduché. Zvládli jsme to. Nechci říct, že jsem spokojený, ale žijeme,“ řekl příbramský trenér Pavel Horváth.