Pokec pomohl. Olomouc není mrtvá, ale ty šance. Jílek chválil odhodlání

Hezčí gól pětadvacetiletý obránce Jakub Pokorný nedal a těžko to bude překonávat. Ostatně pořád jej má připíchnutý na svém twitterovém účtu, aby byl na očích jako první. Co by dali Olomoučtí, kdyby se něco podobného podařilo čerstvé posile včera do sítě Liberce.

Klidně i škaredě. Jakkoli! Ovšem v šancích byli jiní muži v modrém a selhávali jak na běžícím páse...

Spáčil obloučkem trefil břevno, dorážející Zmrzlý tyč, Zorvanovu volej na čáře vyškrábl skvělý Vliegen, hlavička Poulola zblízka skončila těsně vedle, další střely zablokovali před brankou obětaví zadáci Slovanu. Uf! Z devíti pokusů na bránu se ujala jen otočka Mojmíra Chytila po autu, když na zádech udržel Matouška a od tyče po zemi v 36. minutě krásně zavěsil.

Leč nástup do druhé půle měla Sigma zbytečně pasivní. Dalo se přitom očekávat, že Liberec, který je na špici tabulky v laufu, už nebude hrát tak špatně jako v prvním poločase. A po střele střídajícího Višinského, již proměnil v dokonalý oblouček tečující sigmák Zmrzlý, srovnal. Sigma – Liberec 1:1.

„Bod musíme brát všemi deseti,“ vydechl si liberecký trenér Luboš Kozel. To pro domácí je tuze málo.

Sice zastavili černou sérii čtyř porážek a hráli oproti předchozím zápasům jako vyměnění, tolik šancí si nevytvořili ani za minulá čtyři kola dohromady, takže kvalitním výkonem v tempu trošku upevnili pozici kouče Václava Jílka, jenže měli vyhrát tak o tři góly...

Tím spíš, že od 69. minuty hrála Sigma přesilovku po škaredém skluzu Talověrova na aktivního Zorvana, který sudí Starý po zásahu videorozhodčího ocenil správně červenou kartou. „První poločas byl tak, jak bychom očekávali. Skvělé nasazení korunované velkým počtem příležitostí,“ děkoval Jílek hráčům za plnění náročného stylu.

Vysoko napadali a vycházely jim rychlé kombinace. Jaká změna po mdlých výkonech! „Už druhá půle v Hradci, kde jsme soupeře zatlačili o deseti, byla výborná,“ vidí Jílek obrat formy. „Je to známka, že mužstvo není mrtvé. Kluci měli obrovské odhodlání, ale jen to nestačí. Musíte do toho dát i rozum a kvalitu. Ve finální fázi jsme udělali věci, které nebyly správné.“

Olomoucký fotbalista Mojmír Chytil oslavuje svůj gól do liberecké sítě.

Jílek kurážně po jediném tréninku postavil novice Pokorného do stoperské dvojice k Poulolovi, což byl i vzhledem ke komunikaci risk.

Vyšel. Pokec, jak mu říkají, pomohl, part zvládl s přehledem.

„Bude ještě lepší,“ nepochybuje Jílek. „Znám ho už z mládežnické reprezentace. Má dobrou rozehrávku. Když se naskytla příležitost, neváhali jsme.“ Pokorného upřednostnil před mazákem Benešem, jenž měl drobné zdravotní problémy. „Bylo to celé hodně rychlé. V Baníku už jsem necítil motivaci. Domluvil jsem se s vedením, že si můžu hledat nový klub. Pak se to během dvou tří dnů rozjelo a jsem tady,“ řekl Pokorný.

Z Ostravy, kde znojemský rodák strávil šest roků, pomohl tradiční značce s návratem do ligy a sám v ní debutoval, byl na odchodu delší čas. Paradoxně se dočkal ve chvíli, kdy patřil do základní sestavy trenéra Pavla Vrby. Sigma naléhavě sháněla stopera, neboť po konci kariéry Romana Hubníka a především přestupu reprezentanta Václava Jemelky do Plzně měla už jen tři – a to ještě Vraštil nemohl hrát kvůli trestu. „Po odchodu Jemelky jsme věděli, že potřebujeme kádr doplnit. Intenzivně jsme na tom pracovali od chvíle, kdy bylo jasné, že se nepodaří s Plzní domluvit na hráčské kompenzaci,“ sdělil sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.

Momentka z ligového utkání mezi Olomoucí a Slovanem Liberec. Uprostřed Mojmír Chytil ze Sigmy, autor prvního gólu domácích.

Pokorný byl u první výhry Sigmy v sezoně ještě jako ostravský soupeř, od té doby však Hanáci tápali.

„Osobní cíle většinou nemívám. Snažím se být týmový hráč. Chci, aby se Sigma držela tam, kde má být, a naplnila předsezonní ambice. Nejčerstvější vzpomínka na Olomouc je taková, že jsme prohráli 0:3. Věřím, že právě na tyto výkony se nám podaří brzy navázat,“ přeje si stoper, jenž oblékl dres s číslem 39. „Škoda nevyužitých šancí, ale cítil jsem se dobře,“ pravil.

Na hostováních hrál i za Ústí nad Labem a Hradec Králové. V lize zvládl 92 utkání a vstřelil 6 branek.

Ta z minulého ročníku proti Olomouci byla nezapomenutelná.

Bude nezapomenutelné i jeho angažmá na Hané? Začalo slibně.