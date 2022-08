Nedává góly a příliš fauluje. Olomouc je po čtvrté prohře v nesnázích

Štěstí pro Kubalu, že Vraštil jej netrefil naplno, jinak by šlo o zdraví, takto mohl záložník Hradce pokračovat v zápase, na rozdíl od letní posily Olomouce, jež si včera narušila pověst slušňáka a lídra.

Ale především zásadně ztížila spoluhráčům snahu o vymanění se z krize. Znovu se to nepovedlo.

Hradec Králové – Sigma 1:0.

Domácí v mladoboleslavském azylu využili darovanou přesilovku záhy, když v souboji kapitánů Vlkanova vykoupal v pokutovém území Breiteho a vybídl volného Kodeše k první ligové brance.

Ač byla Olomouc v oslabení, bylo pozoruhodné, kolik volných hráčů ve vápně nechala. „Smolné utkání,“ vydechl její trenér Václav Jílek. „Ráz mu dalo naprosto zbytečné vyloučení Lukáše Vraštila. Měl se chovat jinak. Nicneřešící situace a jdeme do deseti.“

Mojmír Chytil (vlevo) z Olomouce a Vojtěch Smrž z Hradce Králové v souboji o míč.

Sigma je v nesnázích. Poznává trpkost přísloví, že první vyhrání z kapsy vyhání. Po jasné výhře 3:0 na Baníku možná sebe sama přesvědčila, že kreativní záložníky Daňka s Gonzálezem nahradila, že to půjde i s posilami bez smlouvy.

Což o to, hlavně drobný Zorvan se snaží, kmitá nohama, leč příliš nebezpečný není on ani nikdo jiný.

Čtyři porážky v řadě vypadají trudně tím spíš, že místo šancí sigmákům přibývají fauly. S Hradcem jich nasbírali nejvíc v soutěži. O gólech se ani nebavme, nejsou. Z posledních čtyř prohraných mačů se trefil pouze Zorvan, a to z penalty. Tlak na Jílka zase sílí a kruciálně potřebuje doma ve středu porazit Liberec, jenž však nepůsobí zrovna jako ideální soupeř na cestu z bídy a v neděli bral tři body ze Slovácka.

Souhrn 5. kola fotbalové ligy

Jílek se snaží mančaft nakopnout. Udělal změny v sestavě i rozestavení. Šanci poprvé od začátku sezony dostali středopolař Spáčil s levým bekem Slámou, jimž se daří v béčku ve druhé lize. To mimochodem od postupu ještě nepohrálo.

Jenže výkladní skříň olomouckého fotbalu, první tým, fotbalem radost nedělá. Zřejmě by bylo nefér konstatovat, že místy působí až bezradně, neboť i v oslabení dřel, aby přerušil černou sérii. Když se střídající dravec Matoušek protáhl po křídle a poslal do malého vápna ostrý pas, chyběly skluzujícímu Růskovi centimetry, brankář Reichl totiž rukavicí do přihrávky sáhl, a tak Růsek místo snadného zakončení měl míč za patou a odrazil se od něj těsně vedle prázdné kasy. „Trošku jsem se v tu chvíli zhroutil. To je hrozný pocit, už vidíte branku,“ láteřil Jílek. „Pak by nebylo nereálné si odvést všechny tři body, výkon ve druhé půli snesl parametry.“

A to už v první půli po rohu hlavičkoval Růsek do břevna. I to štěstíčko teď Jílkovým hochům schází.

Přesto kouč v bílé košili s bojovně vyhrnutými rukávy mluvil o tom, že pokud v tomto nasazení budou sigmáci pokračovat, zvednou se.

Emotivní trenér olomouckých fotbalistů Václav Jílek .

„Za práci a víru, která v mužstvu byla, na rozdíl od předchozích zápasů, bych to vzal i přes porážku jako pozitivum. Vydali jsme se a Hradec zatlačili, ale tisíciprocentní šance gólem neskončila. Nebyli jsme tak kvalitní, abychom si odvezli bod,“ přemítal. „Na Spartě a se Slováckem chyběla ochota porvat se o výsledek i za nepříznivého stavu – to jsme si vyříkali a bylo to vidět. Od tohoto výkonu se můžeme odrazit, ale musíme být nebezpečnější, abychom dávali góly.“

Zorvan kývl: „Nebyla vidět odevzdaná Olomouc, i v deseti jsme se semkli. Špatná série nás mrzí, chceme to co nejdřív odčinit.“