Olomouckou výhru nad Libercem narušily kroupy i zranění Daňka s Benešem

Urostlý brankář fotbalové Olomouce možná ani sám nevěděl, jak dostal míč nad břevno. Sigmáci i díky jeho výtečnému zákroku vstoupili do úvodního semifinále skupiny o sedmé místo doma lépe.

Po povedeném technickém obstřelu Mojmíra Chytila uhájili do odvety slibné vítězství 1:0. Žel vykoupené zraněními záložníka Kryštofa Daňka, jenž po čtvrt hodině s bolavým kyčelním kloubem odjel na urgent, a stopera Víta Beneše, jehož zase do druhé půlky nepustilo tříslo. Výhra je sice slibná, avšak měla být větší. Jenže záložník Patrik Slaměna v první půli nepotrestal špatné vyběhnutí gólmana Vliegena a místo prázdné brány trefil jen jediného obránce před sebou.

Prožil zvláštní příběh. Nastoupil po 16 minutách za Daňka, za minutu už dotěrným presinkem vybojoval v pokutovém území míč, když se mu někdejší reprezentant Gebre Selassie pokoušel dát jesličky.

Slaměna balon mezi nohami nepustil, přihrál Chytilovi, jenž zakroutil ránu na vzdálenější tyč brilantně. „To se nemůže stát. Gebre to měl na pravé noze, v klidu na odkop. Takové detaily rozhodují, ale nebyla to jediná chyba,“ vyčítal liberecký kouč Luboš Kozel.

„Trefil to pěkně, pak jsme se snažili dobývat, po vápno jsme hráli dobře, Sigma ale chodila do otevřené obrany,“ doplnil kapitán Jan Mikula. Slaměna však dalšímu tempu příliš nestíhal a po hodině hry jej trenér Václav Jílek ze hřiště stáhl.

To už spálil čistou gólovku Pavel Zifčák. Utekl Purzitidisovi, na zem si posadil Mikulu, ale Vliegena už zblízka nepropálil. Přitom mohl přihrát do prázdné branky Růskovi.

Pak spustilo z nebe silné krupobití, které zápas hraný střídavě v lijáku přerušilo na deset minut. Hráči čekali v tunelu, někteří se šli do kabiny usušit. Po nástupu jim to pod kopačkami křupalo. „A trochu klouzalo,“ líčil olomoucký záložník Jan Sedlák.

„Takové přerušení jsem osobně ještě nezažil, bylo dlouhé. Já bych si na tom rozbil hubu,“ připustil Jílek. „Aspoň že nás rozhodčí poslal do tunelu. Křupe to pod vámi, ale ještě to šlo. Zažili jsme to už na soustředění v Turecku, kde se vůbec nedohrálo,“ vzpomínal Mikula.

Slovan přestávku využil ke dvojímu střídání a k taktickým pokynům, ale obraz hry se ještě příliš neměnil. V 78. minutě stoper Roman Hubník bleskově rozehrál faul, krásným pasem našel za obranou dobře hrajícího Ondřeje Zmrzlého, avšak i jeho Vliegen vyčapal. „Měli jsme vyhrát tak 5:2,“ spočítal Jílek tutovky.

Hubník si říká o smlouvu

Znovu vypíchl také výborného veterána Hubníka: „Chválu na něj slyším. Byl od nás nejlepší na hřišti. I v rozehrávce.“ Přesto mu Sigma stále nenabídla kontrakt na příští sezonu. To samé se týká i dalšího mazáka z obrany Michala Vepřeka, který nastoupil po hodině a fanoušci jej přivítali transparentem připomínající jeho košatou bilanci v klubu: 250 startů, tři v Evropské lize a jedna trofej, kterou trefil ve finále poháru před deseti lety.

„Oba už mají nějaký věk, ale nedíváme se jen na to, rozhodovat musí výkony. Řešíme to,“ sdělil Jílek.

Roman Hubník (vlevo) z Olomouce a Júsuf Hilál z Liberce.

Kvalitně kombinující Slovan byl stále bez jediné střely na bránu.

Až v 80. minutě Júsuf z dálky prověřil Macíka a spustil tím závěrečný nápor hostů. „Do utkání jsme vstoupili docela dobře, ale po individuální chybě jsme stejně gól dostali. Byli jsme silnější na míči, častěji ho drželi, jenže větší šance měla Sigma po našich chybách. Vliegen nás dvakrát podržel,“ uznal Kozel.

Hostující Rabušic ve slibné pozici ve vápně netrefil míč, Stoch zase mířil jen do Macíka. „V závěru jsme za vyrovnáním šli, ale dát gól nám dělá problém,“ ulevil si Kozel.

A když Macík kouzelnicky zneškodnil pokus Tupty, chytil se za hlavu. „Máca nás podržel fantastickým zákrokem,“ oddechl si Jílek. „Ale je to zasloužené vítězství, byť hra byla vyrovnaná. Měli jsme víc brankových příležitostí. Čeká nás ovšem ještě hodně náročné utkání, abychom to dotáhli do postupového konce.“

Liberecký trenér Luboš Kozel.

Liberec si před domácí odvetou věří. „Není to nejlepší východisko, ale je to otevřené. Všechny zápasy tady jsou podobné, většinou prohrajeme 0:1. Doma bychom stejně chtěli vyhrát, takže se nic nemění,“ prohodil Mikula. „Cítíme, že máme na to, abychom soupeře doma porazili,“ uzavřel Kozel.

Postupující si zahraje o sedmé místo, jež je honorováno prémií milion korun a výhodnějším nasazením v domácím poháru.