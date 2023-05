V Olomouci zůstává i Beneš, Poulolo ne. Co Vaněček s Greššákem?

Po trenérovi Václavu Jílkovi, asistentu Jiřím Saňákovi, kapitánovi Radimu Breitem, brankářské jedničce Matúši Macíkovi či zkušeném křídelníkovi Janu Navrátilovi bude pokračovat další klíčový člen mančaftu – čtyřiatřicetiletému stoperovi Vítu Benešovi se podle informací MF DNES po odehraných zápasech automaticky prodloužila smlouva o rok.

Benešovi se konečně vyhýbala svalová zranění, i když ročník dohrává s obličejovým krytem po zlomenině lícní kosti. Třebaže už není tolik rychlý, jen výjimečně mu soupeř uteče. Hraje výborně pozičně, má dobrou rozehrávku, dirigentské schopnosti, vyhrává souboje a přidal i tři góly. Je pilířem olomoucké defenzivy, stoperem číslo jedna. Výrazně pomohl Sigmě k postupu do mistrovské skupiny.

Záložník Sigmy Lukáš Greššák

Trenéři by do rotace rádi udrželi také jeho vrstevníka, defenzivního univerzála Lukáše Greššáka, jemuž končí smlouva po sezoně. Podle zdrojů MF DNES naopak nebude po třech letech v Olomouci pokračovat francouzský stoper Florent Poulolo, jemuž rovněž končí smlouva. V ročníku naskočil do šestnácti utkání, celkem má 62 startů, avšak místo v sestavě si bývalý hráč španělského Getafe nevybojoval.

Možná i kvůli jazykové bariéře, v češtině dělal jen malé pokroky. Zamířit by mohl do Mladé Boleslavi.

Nabídku nové smlouvy dostal útočník David Vaněček, který se letos vrátil na hřiště po těžkém zranění kolena. Musel by však jít s podmínkami dolů, neboť patřil k nejlépe placeným hráčům týmu. V tuto chvíli to vypadá spíše na jeho odchod.

Útočník olomoucké Sigmy David Vaněček se raduje už ze čtvrtého úspěchu svého týmu..

Minulý týden Sigma oznámila pokračování spolupráce s trenérem Václavem Jílkem a jeho asistentem Jiřím Saňákem, kteří podepsali netradiční smlouvy na neurčito.

„S prací trenérů jsme spokojeni. Oproti minulé sezoně jsme se posunuli v tabulce vzhůru, což jsme chtěli. Podařilo se splnit cíl v podobě postupu do šestky, což považujeme za úspěch, byť jsme v některých fázích sezony mohli pomýšlet i výše. Součástí trenérských smluv nejsou žádné klauzule,“ řekl klubovému webu sportovní manažer Ladislav Minář.

Zaujal také kontrakt pro záložníka Radima Breiteho až do léta 2026, kdy už bude mít 37 roků.

Smlouvu měl ještě na sezonu, tudíž prodloužil o dva roky. Trenéři v něm mají sveřepého lídra, co nesnáší porážky.

Olomoucký trenér Václav Jílek (vlevo) a jeho svěřenec Jan Vodháněl.

Do zimy 2024 prodloužil smlouvu Jan Navrátil, který po návratu ze Slovácka ožil. Kromě poctivé práce přidává i čísla, v sezoně se trefil pětkrát, měl dvě asistence.

V první lize za Sigmu dal celkem 32 branek a je už desátým nejlepším střelcem její historie.

Olomouc se již dříve dohodla na pokračování také s Pavlem Zifčákem (2026), Jurajem Chvátalem (2026), Jiřím Slámou (2025) a Jiřím Spáčilem (2026), který se po zranění kotníku rozehrává ve druholigovém béčku. „Je to pro mě velkou motivací do další práce. Dobře vím, že je na čem pracovat. Těší mě, že ze strany Sigmy byl zájem smlouvu prodloužit. Musím makat a bojovat o místo,“ uvedl středopolař Spáčil pro klubový web.

„Některá další jednání stále probíhají. Věříme, že opět budeme mít silný tým a v příští sezoně budeme úspěšní,“ dodal Minář. Při shánění posil může počítat s miliony za přestup reprezentačního útočníka Mojmíra Chytila, jenž má od léta zamířit do Slavie.

Klíčové pro celou Olomouc bude rovněž zotavení útočníka Antonína Růska, jehož trápí ploténka, avšak léčba by se měla obejít bez operace.