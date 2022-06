Zmožení olomoučtí fotbalisté chybovali, Jílek z toho drama nedělal

Tři individuální chyby – tři góly. Do ofenzivy trápení. Rezultát: 2:3.

„Utkání splnilo cíl, který jsme měli. Zkusili jsme některé hráče na pozicích, kde příliš nehrají. Měli jsme za sebou extrémně náročný kondiční blok a už předevčírem bylo vidět, že nám nohy tolik nejdou,“ hodnotil kouč Olomouce Václav Jílek. „Je ale pravda, že očekávání jsem měl větší. Obě jedenáctky, které v jednotlivých poločasech nastoupily, nepodaly výkon, který jsme čekali. Mrzí to, ale nic se neděje,“ doplnil trenér.

První minelu vytvořil hned v úvodní minutě nově příchozí středopolař Denis Ventúra. Od mladíka Slavíčka si vyprosil vhozený aut, jenže mu balon přeskočil nohu a z hranice pokutového území se přízemní střelou prosadil Ondřej Vintr. Sigmu brzká branka nemrzela příliš dlouho, o pět minut později se ke Zmrzlého přízemní nabídce zleva prodral Zifčák a z malého vápna srovnal. Jenže pohříchu to byla ojedinělá kloudná akce Sigmy.

„V úterý jsme ve vysokých intenzitách naběhali přes sedm kilometrů. Někteří kluci po dvaceti minutách sotva chodili. Honza Štěrba střídal, protože nemohl přejít půlku hřiště. Když to dám do kontextu tréninkového režimu, čekal jsem, že to nebude svěží. Ale myslel jsem, že fotbalově budeme některé situace řešit jinak a s daleko větší kvalitou. Ne tak ledabyle,“ připustil Jílek, jenž po krátké poločasové přestávce mezi střídačkami vyslal do boje rozdílnou jedenáctku.

O půli se kromě houževnatých trávníkářů, kteří zejména po skluzech Jakuba Matouška museli zadupávat nehezké drny, zapotil také Tomáš Digaňa. Slovenský gólman si též v Sigmě odbyl debut. „Vôbec ich ešte nepoznám po mene,“ povídal při rozcvičce o spoluhráčích trenérovi brankářů. Ne snad, že by to byl důležitý aspekt, ale osm minut po jeho debutu přišla minela číslo dvě. Další novic, stoper Vraštil, na Digaňův rozkaz pustil za svá záda skákavý míč, jenže oba aktéři zůstali stát. A tak byl u meruny jako první David Kratochvíla, jenž dal jeden z jednodušších gólů kariéry.

„Soupeř byl aktivní, kvalitní a dokončoval akce. K tomu přidejme lehkovážnost až ležérnost v situacích v předbrankových prostorech a vzejde nám z toho tenhle výsledek. Navíc hrálo spoustu nových posil i posunutých hráčů z B týmů. Ale nedělal bych z toho drama,“ sdělil Jílek. V 58. minutě ho těšila alespoň proměněná penalta Filipa Zorvana. „Tak snad nastartujeme etapu, ve které penalty budou naší výhodou, ne naopak,“ přeje si Jílek po loňském penaltovém zmaru.

A byť Sigmu o dvě minuty později zachránilo od třetí inkasované branky břevno, další vyškovský úder stejně přišel. Štěrba nerazantní rozehrávkou přes střed hřiště umožnil Kratochvílovi uloupit míč a po následném centru zleva uzavřel hlavičkou skóre Jakub Zeronik.

„Štěrbu bereme jako stopera číslo pět. Do sezony asi stejně budeme muset jít s pěti stopery, takže ho vnímám jako součást kádru,“ řekl Jílek na adresu odchovance, který se vrátil z hostování v Brně. „Dnes nám chybělo sedm kluků, kteří by normálně hráli. Víme, koho jsme měli na hřišti, které hráče šetříme a se kterými počítáme dál.“ Což asi nebude případ mladíka Uriči. „Je vidět, že úplně nezvládá nároky, co na něj máme,“ pravil Jílek.

Další utkání čekají jeho hochy v sobotu s Prostějovem a Žilinou. „Taktickou stránku jsme ještě vůbec neřešili. To přijde na řadu až příští týden,“ povídal. Výkon by i přesto chtěl vidět značně lepší.