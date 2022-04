Po pěti měsících v základu. Olomoucký záložník Sedlák může přesvědčovat

Teď však oba marodí a na první zápas nadstavby skupiny o sedmé místo proti Liberci se sedmadvacetiletý středopolař objevil zase v základu. Po pěti měsících.

A spolehlivým výkonem přispěl k vítězství 1:0. Předtím už dobře zvládl čtyřicet minut proti Spartě (2:0), kdy střídal zraněného Greššáka. „Cítil jsem se dobře. Nevnímal jsem, že jsem dlouho nehrál,“ líčil Sedlák. „Do zápasu jsem naskočil dobře. V prvním poločase jsem nějaké situace mohl vyřešit lépe. Druhá půle byla horší. Byli jsme zalezlí, ztráceli jsme míče, nepodrželi je…. Ale zvládli jsme to.“

Po osmnáctém startu v ročníku trenér Václav Jílek záplatu na šestce chválil, ač nulovou bilanci gólů a asistencí nevylepšil. „Byl to pro něj po dlouhé době celý zápas v lize. Střídal velmi dobré defenzivní okamžiky a zisky míčů s trošičku slabšími chvílemi, kdy návaznost do ofenzivy nebyla taková, jakou bychom si představovali,“ hodnotil. „Ale z celkového pohledu to zvládl velmi slušně. Především proto, že neměl dlouho ligové vytížení.“

Vzhledem k absencím je pravděpodobné, že v sestavě nebude Sedlák chybět ani v sobotní odvetě v Liberci, kde bude Sigmě stačit k postupu i remíza. I když litoval, že si nepovezou větší náskok.

„Šancí jsme měli hodně. Kdybychom vyřešili vše, co jsme si připravili, mohl zápas skončit 4:1. Ale to je kdyby, na to se nehraje. Můžeme být rádi, že máme výhru,“ připomíná fantastický zákrok brankáře Macíka v nastavení, který odvrátil srovnání. „V závěru nás Maca podržel skvěle. Ale kdybychom dali gól na 2:0, 3:0, mohl být klid. Nemuseli jsme se strachovat o výsledek.“

Nejen o výsledek, po silném krupobití šlo hráčům na kluzkém terénu také o zdraví. „Po pauze byl terén těžký. Snažili jsme se hru více zjednodušit. Věděli jsme, že má být škaredé počasí. Každý to v hlavě měl. Na kroupách to klouzalo, ale nebylo to katastrofální.“

Více mu vadilo desetiminutové přerušení: „Byla zima. Někdo se šel do šatny trochu osušit, někdo zůstal na chodbě.“ Skupina o sedmé místo patří k nejméně atraktivním. Motivací má být aspoň milionová prémie. „Chceme vyhrát každý zápas. Nechceme končit. Chceme si zahrát ještě další dva zápasy. Tak to vnímá každý,“ přemítá Sedlák.

Byť zklamání, že se Hanáci nedostali do elitní šestky, na Andrově stadionu cítit je. „Ale bereme to tak, jak to je. Body jsme nenahráli, bohužel. Prostřední skupinu musíme brát s pokorou.“

Pro Sedláka navíc ideální příležitost, jak bez většího tlaku ukázat, že jeho přestup z Brna nebyla chyba.