Pod Látalem hrát nechci! Blíží se Pilařův konec v Olomouci?

Vztah hráče s trenérem, jenž nebyl idylický delší dobu, se vyostřil.

Pilař se v dnešním rozhovoru pro Sport otevřeně a neprofesionálně vyjádřil vůči kouči: „Vadí mi, že řekl, že jsem byl zraněný. To není pravda! Do zápasu se Slavií jsem byl stoprocentně nachystaný.“

Leč o víkendu neodehrál ani minutu, což Radoslav Látal na tiskové konferenci sám od sebe vysvětlil takto: „Napadají mě tady, že nehrál Pilař. On ale do čtvrtka netrénoval. To málokdo ví. Nebyl schopen bohužel trénovat. I proto jsme se u konce rozhodli pro Hálu.“



V tom případě byl Pilař na lavičce vlastně zbytečně.

Ano, kvůli koňaru z pondělního tréninku zamířil v úterý do posilovny a středeční jednotku vynechal.

Od čtvrtka se ale už chystal normálně. A stejně jako předtím ve Zlíně nedostal ani minutu na hřišti, ač tam Sigma prohrála po chabém výkonu 0:1. Za kritické vyjádření do médií dostane teď Pilař od klubu trest.

Jaký? Jelikož i Sigma se tváří v kauze připomínající bouři ve sklenici vody zbytečně tajemně, fanoušci se to z dnešního prohlášení nedozví: „Václav Pilař porušil podmínky ligové profesionální smlouvy a klub nastalou situaci vyřešil interním opatření vůči hráči. Danou záležitost SK Sigma Olomouc nebude nadále komentovat.“

Což je samozřejmě špatně bez ohledu na to, že tak jen vytváří prostor pro spekulace.

Podle informací MF DNES se řeší, zda bude Pilař přeřazen do B-týmu, nebo postačí pokuta. Faktem je, že borec schopný vytvořit šanci se zkušenostmi z Ligy mistrů, mistrovství Evropy a německé bundesligy by Olomouci v závěrečných třech zápasech do konce roku chyběl.

Radoslav Látal

I když si to možná Látal nemyslí a jediný gól Pilaře na podzim nijak nenadchne. Když už na české poměry velmi nadaný fotbalista, který s Plzní dobýval tituly, konečně překonává díky nezdolné vůli dlouhodobé potíže s kolenem tak, že ho může Olomouc využívat pravidelně, kvůli sporům s trenérem se může stát, že za Sigmu už nepřidá ani minutu, byť s rozvázáním smlouvy mu klub nevyhověl.



Možná že až horké hlavy vychladnou, tak fanoušci ofenzivního šikulu ještě na Andrově stadionu, třeba už v sobotu proti Liberci, uvidí.

Ale moc představitelná varianta to nyní není.

Látal, jenž vyžaduje v týdnu před tréninkem maximální přípravu bez úlev, má plné právo vybrat si sestavu, aniž by to hráčům obšírně zdůvodňoval, avšak kvalitní trenér musí být dobrý psycholog, který svůj mančaft přesvědčí, že byť je jejich nadřízený, jsou na stejné lodi.

Mimochodem, po Slavii byl zklamaný také zkušený brankář Miloš Buchta, jehož Látal úplně vynechal z nominace. Opět to zdůvodnil zraněním, načež se Buchta ve Sportu ohradil, že byl fit a že ho to nemile překvapilo.

Ať už jde jen o dotčené reakce náhradníků, či nikoli, na atmosféře v Sigmě, která je až desátá a čeká osm kol na výhru, to nepřidá.

Ostatně podobně jako opakovaná Látalova prohlášení během podzimu, že týmu chybí charakter a je potřeba do něj říznout.

V čemž může mít pravdu.

A zdá se, že řez právě započal.

Zatím však týmu chybí atraktivní herní tvář i lepší výsledky a nadšení fanoušků z návratu sigmácké legendy Látala vyprchává.