Přestupový cíl nesplněn. Fotbalová Olomouc zatím útočníka nesehnala

Pro Hanáky i tak půjde o těžkou prověrku, Plzeňští totiž završili podzimní část ligy na druhém místě a v lednu si s předstihem vybojovali postup do další fáze Evropské ligy, což svědčí o nesmírné kvalitě.

Olomoučanům se navíc zatím nezdařilo přivést nového útočníka, což byl hlavní přestupový cíl Sigmy v zimní pauze. Sportovní manažer klubu Ladislav Minář pošilhával i po levém bekovi, nakonec realizační tým dostal čtyři nové akvizice – dva středopolaře, křídelníka a univerzála Jana Sýkoru. „Ten může zahrát všude. Na obou křídlech, podhrotu a případně i na levém wingbackovi,“ vzkázal trenér Sigmy Tomáš Janotka.

Po soustředění v Turecku, které Sigma završila sobotní výhrou 2:1 v přátelském zápase s jihokorejským Gangwonem, pak Janotka poodkryl pro klubový web zdravotní stav svých hlavních útočných zbraní v rekonvalescenci.

Fotbalisté Olomouce se radují z gólu v utkání proti Mladé Boleslavi.

„U Lukáše Juliše i Jana Klimenta to vypadá velice nadějně. Julda už je v běžeckém režimu, kromě silového programu ho dostáváme i do vytrvalosti. Postupně ho budeme dostávat na míč. U Honzy Klimenta se to vyvíjí velice dobře. Po fázi běhů ve střední a nízké intenzitě se dostává do fartleku (metoda běžeckého tréninku – pozn. red.). Otestoval si změny směrů, dostává se do krátkých přihrávek a postupně prodlužujeme vzdálenost. Jsme rádi, že nejsou žádné komplikace,“ shrnul kouč.

Naopak problémy s koleny začaly trápit dalšího hrotového útočníka – Jana Fialu, což znamená, že pokud se do „plné palby“ nedostanou Juliš s Klimentem a zároveň Sigma nepřivede útočníka last minute, bude mít proti Plzni k dispozici pouze jediného typického hroťáka – Nigerijce Yunusu Muritalu.

Z přátelských zápasů, jež Sigma během přípravy sehrála, to však více vypadá, že na hrotu začne univerzál Matěj Mikulenka. Jako spíše teoretický se jeví návrat útočníka Antonína Růska, který po dvouleté rekonvalescenci s vyhřezlou ploténkou začíná naskakovat do přátelských zápasů za olomoucký B tým.

„Program v Turecku byl nahuštěný. Neděli jsme strávili na cestě, v pondělí mají kluci volno, v úterý jim dáme individuální plán. Vzhledem k tomu, že další zápas hrajeme až v pondělí proti Plzni, odstartujeme přípravu společným tréninkem ve středu,“ nastínil trenér.

Sýkora se lepší, kdo začne ligu?

Pozitivem je začlenění záložníka Sýkory, které po dlouhodobém zranění kolena vynechal úvodní přátelské zápasy, protože se hrály na umělé trávě. V Turecku na přírodním povrchu naskočil do obou utkání, proti Jihokorejcům navíc skóroval a dokonal obrat na 2:1.

„Těší nás, že je jeho zdravotní stav dobrý. Až na drobné úpravy absolvuje úplný tréninkový proces. Jedeme podle plánu, který jsme si řekli. Postupně ho zatěžujeme. To, že se prosadil, je pro něj a jeho sebevědomí vynikající. Prioritou je zdraví. Jsem rád, že se nám v posledním utkání nikdo další nezranil a že se domů vracíme s vítěznou tečkou. Hodně hráčů nám výkonem zamotalo hlavu směrem k základní sestavě pro zápas proti Plzni,“ komentoval Janotka.

Záložník Jan Sýkora na tréninku Olomouce.

Ve středu Janotka na tréninku také oznámí zúžení kádru, v Turecku měl totiž 24 hráčů do pole a tři brankáře. Plus Juliše a Klimenta, který podzimní část ligy zakončil jako nejlepší střelec soutěže.

Otázkou tedy bude, zda posily Dolžnikov, Kreida a Sylla začnou hned od začátku sbírat prvoligové minuty. O všech totiž sportovní manažer Minář po přestupu říkal: „Musí se adaptovat na prvoligovou úroveň v Česku.“

I z těchto slov lze usuzovat, že první kolo jarní části začne Sigma v podobné sestavě, ve které zakončila podzim. V bráně podle všeho nastoupí mladík Koutný, v obraně nebudou chybět Pokorný a Král, střed zálohy jistě obstará kapitán Breite se šikulou Zorvanem. Základní sestava pravděpodobně nemine ani Mikulenku, byť možná na hrotu. Dlouhodobě zraněný je křídelník Jan Vodháněl.