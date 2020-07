Hubník začal boj o flek. Hlavně chci přípravu absolvovat bez zranění, přeje si

Novinky ze Sigmy Útočník Pavel Dvořák po návratu z hostování ve Slovácku v Olomouci pokračovat nebude. Obratem zamířil do přípravy druholigového Hradce Králové, kde s fotbalem začínal. Kluby dolaďují dohodu. „O Pavlu Dvořákovi je zbytečné se bavit, byli bychom rádi, kdyby navázal na svoje úspěšné sezony v Hradci. Prostředí zná, ví, do čeho jede,“ poznamenal kouč hradeckého mužstva Zdenko Frťala.

Do Olomouce se z hostování v Opavě pravděpodobně nevrátí ani záložník Jiří Texl. Ačkoli Slezané na něj neuplatnili opci v termínu, mají zájem jej udržet. „S vedením Sigmy jednáme,“ podotkl generální manažer Opavy Alois Grussmann.

Poté, co dvacetiletý nadaný ofenzivní záložník Tomáš Zlatohlávek prodloužil kontrakt se Sigmou do 31. 12. 2021, se zapojil do přípravy druholigového Třince, kde by měl hostovat. Na úvod se blýskl dvěma góly v přípravě proti olomouckému béčku, které Třinec zdemoloval 6:0.