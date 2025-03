Operace Gning. Frťala se v kabině zeptal: Vy byste nebrali čtyřnásobný plat?

Když Gning před pár dny zatoužil po angažmá v polské lize, bylo z toho haló. Teplice obvinily jeho agenta Daniela Chrysostoma, že na ně (i Gninga) tlačí a sahá až k výhrůžkám. Frťala prohlásil, že nikoho na kolenou nebude prosit, aby na Stínadlech hrál. Klenot sestavy se bránil, že se rozhoduje sám bez vlivu svého manažera.

Trpkou pointu příběhu dala zdravotní prohlídka, kterou Gning kvůli rizikovému stavu kolenních kloubů neprošel, čímž přestup ztroskotal.

Ale Frťala, pověstný svým lidským přístupem, jej nezatratil.

„Když Abuovi přestup nevyšel, potřeboval jsem se ho zeptat, jestli tady chce vůbec hrát. Jestli chce pro Teplice odvádět výkony, které po něm chceme, které očekávají fanoušci a určitě i on sám. Po delším pohovoru jsme si určité věci řekli,“ vykreslil slovenský trenér, jak udobřování probíhalo. „Pak jsme měli sezení s radou starších, co se týče kabiny.“

Operace Gning byla citlivá, při jejím neúspěchu se mohlo narušit fungování týmu. Frťala si na partě zakládá. „Zeptal jsem se hráčů, kdo by neakceptoval čtyřnásobek platu. Nikdo neřekl, že ne,“ poukázal trenér na fakt, že šestadvacetiletý Senegalec se chtěl vydat za lepším. „Tyhle věci k fotbalu patří. Říkal jsem, že jestli mu angažmá nevyjde, přivítáme ho. Tím, že má ještě půlrok smlouvu. A na to, že delší dobu nehrál ani netrénoval, odvedl nadstandardní výkon.“

Což fanoušci ocenili při jeho střídání potleskem. I oni vzali autora 14 ligových gólů na milost. I za nimi zašel Frťala.

„Na tyto věci, které jsem zažil poprvé v kariéře, mají lidé různé názory. V týdnu jsem se sešel s kluky z kotle. Potřeboval jsem slyšet, jak k němu přistoupí. Asi nebylo ze sta procent odsouhlasené, že se s tím ztotožňují. Ale věděl jsem, že kolem toho nebudou věci, které by mohly mít vliv na Gningův výkon, eventuálně na jeho další působení.“

Teplický trenér Zdenko Frťala se raduje během zápasu s Pardubicemi.

Bývalého hráče Vlašimi, který na hřišti vydržel 66 minut, nic nevykolejilo. „Šli jsme do utkání s klidným svědomím, že věci se vysvětlily a máme čistý stůl. I to byl důvod, proč hrál bez psychického zatížení.“

Gning sice zaměstnával pardubickou obranu, ale o góly se postarali debutující ligoví střelci. První dal krásnou střelou z dálky zimní rekrut z Mladé Boleslavi Daniel Langhamer, o druhý se zblízka postaral Richard Sedláček, podzimní navrátilec z Nizozemí. „Nejmenší hráč na hřišti, a dá nám gól hlavou!“ lamentoval pardubický trenér David Střihavka.

To Langhamer lamentovat nemusel, naopak vyprávěl o zdravém popíchnutí v kabině. „Pan (asistent) Rezek mi říkal, že by to chtěl někam do šibenice, když už. Ale já jsem za gól fakt rád,“ usmíval se.

Vítězstvím se skláři utrhli od Pardubic a tedy od barážových příček o deset bodů. „Odskočili jsme a pohled na tabulku je pro nás příjemnější. Což nás ale neopravňuje k tomu, abychom v dalších zápasech podcenili sebemenší detail,“ varoval Frťala, který poprvé postavil do branky Matouše Trmala, posilu z Mladé Boleslavi.

A ačkoli se hodně řešil ofenzivní Gning, trenér vychválil hlavně defenzivní práci svého mužstva a zadní linii ve složení Mareček, Halinský, Večerka, která zásadně přispěla k první jarní výhře sklářů. „Obrana zahrála výborné utkání, nepustila soupeře do šance.“

Zato Gning se své druhé šanci chopil solidně. Kolika góly se za ni odmění?