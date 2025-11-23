Hnus! Ultras Baníku ve vlaku uráželi romské děti z Mongaguá, pomohla policie

„Bohužel jsme byli terčem urážek fanoušků Baníku. Obával jsem se o děti ve vlaku, a to až tak, že jsme s nimi nemohli vystoupit. Seděli jsme ve vlaku ještě 15 minut, protože jsme se opravdu báli o své zdraví,“ popsal incident na Facebooku Jaroslav Horvath, který vede ostravskou pobočku Mongaguá.
„Cítil jsem, že stačí minimální pohled nebo cokoliv a bylo by nám ublíženo. Slyšeli jsme narážky typu Je potřeba vyčistit ty Egypťany, Je tu černo v tom vagonu a ještě horší, které nebudu říkat.“
Mongaguá je fotbalový projekt Lukáše Pulka pro děti z problematických sídlišť, čtvrtí a ghett. Letos funguje už desátým rokem. Odstartoval v Ústí nad Labem a dnes je po celé republice rozeseto už 18 klubů. Nehrají v něm jen romské děti, ale ve většině oddílů převažují.
Sobotní halový turnaj Mongaguá napříč ulicí se uskutečnil v Děčíně a cesty dětí a vlajkonošů Baníku se střetly v Praze.
„Dnešním dnem přijmou kluby Mongaguá bezpečnostní opatření, které se projednají na mimořádném celostátním zasedání,“ napsal Pulko na sociálních sítích.
Vyjádření Baníku
„Pro mě osobně je to překvapivá informace, protože Baník na stadionu nikdy žádný problém s rasismem neměl a dlouhodobě se proti němu jednoznačně vymezuje. Současně ale není v našich reálných možnostech usměrnit každého, kdo se ve veřejném prostoru přihlásí k našim barvám. Pokud k něčemu podobnému došlo, muselo jít skutečně o selhání jedinců. Ale událost si už prověřujeme, s dotyčnými se spojíme a určitě vymyslíme i nějakou vhodnou formu omluvy.“
Marek Lorenc, tiskový mluvčí FC Baník Ostrava
„Absolutně nepřichází v úvahu, že toto bude z naší strany nějak neřešeno nebo přehlíženo. Od příznivců ostravského klubu mi přijde takové chování absolutně nelidské. Trenéři a děti museli tyto vlakové spoje opustit a za dohledu policie být přesunuty na bezpečné místo.“
Mládežnické týmy z Ostravy a Jihlavy v salonku počkaly dvě hodiny na nový spoj. „Museli jsme zaplatit si znovu jízdenku, která není levná. Ovšem pro bezpečnou cestu děti domů bylo tohle rozhodnutí zásadní a priorita,“ uvedl Horvath. „Říkám ostře NE takovému chování.“
Pražská policie o incidentu neví, ale fanoušky Ostravy mohli doprovázet složky z jejich kraje či města, iDNES.cz se je zatím nepodařilo kontaktovat. Případně i útvary z Ústeckého kraje. „My takový incident na hlavním nádraží nezaznamenali a nikdo se na nás zatím ani neobrátil. Věcí se samozřejmě začneme zabývat,“ uvedl Jan Rybanský, tiskový mluvčí pražské policie.
Na Pulkově facebookovém profilu se vyjádřil i Jakub Procházka, který patří mezi ostravské kotelníky a na zápase v Teplicích byl.
„Při průvodu cestou na nádraží jsme potkali romské rodiny a všechno bylo v klidu, jely s námi ve vlaku z Teplic do Ústí a bez konfliktu. Spíš si myslím, že to byli fanoušci Katovic,“ zaspekuloval Procházka. „Ale to je jedno, tohle chování by se nemělo dít. Odsuzuji to a bohužel jako fanouška Baníku mě mrzí, že si děti musely zažít nepříjemnou cestu.“
Pulko poprosil fanoušky Mongaguá, trenéry, hráče a rodiče o zachování klidu a zdrženlivosti: „Je to ojedinělý případ, za celou dobu se děti z klubů Mongaguá setkaly v dopravních prostředcích pouze s pozitivitou veřejnosti.“