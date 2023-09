Možný přestup Kušejovi zamotal hlavu, prohlásil mladoboleslavský trenér Kulič

Obránce Benson Sakala a útočník Matěj Pulkrab nesměli hrát kvůli červeným kartám v předešlých duelech. Útočník Vasil Kušej vstřebává, že mu v poslední chvíli nevyšel přestup do nizozemského Utrechtu.

„A do toho nám ještě vypadl Kubista, který před utkáním dostal teplotu. Ale nevymlouváme se,“ prohlásil mladoboleslavský trenér Marek Kulič.

Podotkl však, že absence se na hře mužstva projevily. „A k tomu jsme minulý víkend ani nehráli, takže se nám to rozbouralo,“ připomněl odložený duel s Plzní. „Ale tak to je, kádr máme široký.“

Jak těžké bude motivovat Kušeje, aby se vrátil myšlenkami do Mladé Boleslavi a do první ligy?

Kulič připustil, že bude potřeba ho mentálně zvednout.

„Chlapec byl jednou nohou v Holandsku, táhlo se to měsíc a půl. Musíme to nějak pořešit, aby se srovnal a podával výkony z minulé sezony. Ne ty, co předvádí v této. Co si budeme nalhávat, přestup mu hodně zamotal hlavu,“ podotkl Marek Kulič.

Ostravský Gigli Ndefe (vlevo) se snaží udržet míč proti skluzujícímu Ondřeji Karafiátovi z Mladé Boleslavi.

„Nás všechny, klub i jeho mrzí, že to nevyšlo. V pátek o půlnoci končil v Holandsku přestupový termín. Bohužel to nedopadlo. Ale jedeme dál.“

Kouč věří, že nynější nabyté zkušeností mohou Kušeje posílit.

„S Vasilem se o tom samozřejmě bavíme. Situace je taková, jaká je,“ uvedl nejzkušenější mladoboleslavský obránce Marek Suchý. „Teď je vše na rozhodnutí hráče, trenéra a klubu, jak to vyřeší. My to budeme respektovat a uvidíme, jak se situace bude vyvíjet dál.“

Suchý prohru s Baníkem 0:2 na chybějící hráče nesváděl. „Jsou to kluci, kteří patřili do základu, chyběli, ale za tu porážku si můžeme sami,“ konstatoval.