Nervozita tam je, říká před zápasy o všechno příbramský gólman Melichar

Dnes proti Teplicím bude poprvé chytat jako dvacetiletý. Úkol je jasný. Příbram potřebuje zvítězit, aby si udržela reálnou naději na záchranu ve fotbalové lize. „Věřím, že to dokážeme,“ říkal po středečním tréninku Martin Melichar.



Můžete popsat, jak poslední trénink před utkáním s Teplicemi vypadal?

Byla to klasická předzápasová příprava, nic zvláštního. Přihrávky, nějaká střelba, na konci nácvik standardních situací. Studium soupeře u videa proběhne až v den utkání.

Poslední zápas v Opavě jste hráli ještě v červnu. Pak to bylo jako na houpačce, ano, ne, ano, ne. Moc se nevědělo, jestli se liga dohraje. Dokázali jste se stále koncentrovat?

My jsme pořád jeli ve stejném režimu, jako kdyby se hrálo. Jednoznačně jsme si řekli, že se budeme soustředit sami na sebe a že je zbytečné se zabývat něčím, co sami nemůžeme ovlivnit.

Hráči Karviné museli být čtrnáct dnů v karanténě. Dokážete odhadnout, nakolik to může ovlivnit jejich připravenost?

Vůbec nevím. Asi by je to mohlo trochu poznamenat. Přece jen, když nemůžete čtrnáct dnů trénovat, určitý výpadek to přinese.

O jediném sestupujícím se rozhodne mezi vámi, Opavou a Karvinou, na jejíž hřiště pojedete v posledním kole. Jakou roli může hrát los?

Myslím, že to máme všichni podobné. Jednou doma, jednou venku. O losu bych nespekuloval, rozhodne se na hřišti. My věříme, že dvakrát zvítězíme.

Teplice k vám přijedou po dovolené. Jejich hráči vystavili na sociální sítě fotky od moře a teď se narychlo vrátí k ligovým zápasům...

Zní to dost divně, když to takhle říkáte. Ale Teplice mají v týmu zkušené fotbalisty a i tak se na nás určitě dobře připraví.

Vás ve dvaceti letech čekají zápasy o všechno. Zažil jste někdy podobné?

Nikdy. Žádné podobně důležité souboje jsem ani v mládeži nehrál. A určitě jsem z toho i trochu nervózní. Kluci mě všemožně uklidňují a já věřím, že to ze mě jako vždy s prvním hvizdem rozhodčího spadne.

Jak se vlastně stalo, že vás trenér Pavel Horváth poslal po svém nástupu do Příbrami jako jedničku do brány?

Na posledním tréninku před restartem ligy přišel a řekl mi, že budu chytat. Bylo to pro mě překvapení, ale jsem strašně rád, že jsem tu šanci dostal. Vážím si toho.

Znáte se osobně s teplickým útočníkem Jakubem Řezníčkem?

Ne. Jen vím, že také hrál za Příbram.

Ptám se proto, že se ještě může stát nejlepším střelcem ligy. A protože je místní rodák a kovaný Příbramák, bude váš duel s Teplicemi i z tohoto pohledu zajímavý.

Tak já budu mít za cíl, abych ho ke gólům nepustil. Pak máme velkou šanci Teplice porazit.