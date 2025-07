Dvojdotek! křičelo Ústí, ale rozhodčí nové penaltové pravidlo nepoužil. Chybně?

„Dvojdotek!“ křičel po Kozákově penaltě už nechytající ústecký brankář Tomáš Grigar a nebyl sám. Lavičky se mezi sebou dohadovaly, jak to vlastně s novým pravidlem je.

Teplická posila ze Sparty při své střele podklouzla, míč se nejspíš otřel o Kozákovu levačku, v pádu ho pak trefil pravačkou a překonal brankáře Jana Čtvrtečku. Šlo o zásah vítězný, prvoligoví skláři ve vyhecované přípravě na hřišti Modré završili otočku na 3:2.

Pokud by se Kozák skutečně neúmyslným dvojdotekem provinil, před 1. červencem by gól neplatil – tehdy se za něj pískal nepřímý kop. V pátek už by se penalta díky aplikaci nového pravidla opakovala, neboť Kozák branku dal. Kdyby po dvojím hraní gól nevstřelil, rozhodčí by nařídil nepřímý kop ve prospěch soupeře.

fkviagemusti MĚL GÓL PLATIT? Jaký je Váš názor? Jednalo se o dvojitý dotek nebo šlo o regulérní gól, který byl proti nám i vítězný



#football #fkviagemusti #fkviagem #fkviagemústínadlabem #fkviagemustí #fotbal #fotball⚽️ #fotbalista #fotball #fkviagemustinadlabem oblíbit sdílet odpovědět uložit

Pravidlo se upravilo po březnovém incidentu v odvetě osmifinále Ligy mistrů mezi Realem Madrid a Atlétikem Madrid, které v rozstřelu prohrálo poté, co mu nebyla po zásahu VAR kvůli neúmyslnému dvojdoteku po podklouznutí uznána branka Juliána Álvareze.

UEFA se postavila za rozhodčí s tím, že nechybovali. Zároveň ale slíbila prodiskutovat změnu pravidel se světovou federací FIFA a Mezinárodní pravidlovou komisí IFAB. A skutečně, neúmyslný dvojitý dotek při pokutovém kopu už se posuzuje jinak. Formálně od 1. července, prakticky už od poloviny června, protože nové pravidlo se vztahuje už na mistrovství světa klubů.

Došlo při Kozákově penaltě k dvojdoteku? celkem hlasů: 18 Ano 17 %(3 hlasy) Ne 6 %(1 hlas) Nedokážu posoudit 78 %(14 hlasů)

Nově platí tyto varianty:

neúmyslný dvojdotek + gól = penalta se opakuje;

neúmyslný dvojdotek + bez gólu = nepřímý volný kop soupeře (v rozstřelu neúspěšný pokus);

úmyslný dvojdotek = vždy nepřímý volný kop nebo neproměněno.

Pozor, změna se týká výhradně penalt. U ostatních standardních situací, jako jsou rohy nebo volné kopy, zůstala v platnosti dřívější přísnější formulace. Pokud se tedy hráč provádějící výkop dotkne míče podruhé dříve, než se jej dotkl jiný hráč, nařídí rozhodčí nepřímý volný kop nebo při hraní míče rukou přímý volný kop.

Zažil to teplický záložník Daniel Trubač v červenci 2024 v Hradci Králové. Při rohu podklouzl, míč zasáhl oběma nohama a jeho tým z akce skóroval. Rozhodčí gól z nastaveného času odvolali kvůli dvojdoteku a domácí nakonec ještě slavili sami vítězný úder.