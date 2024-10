O devět bodů. Malér pro tápající Spartu. A letící Slavie se vzdaluje

Svítivě žlutou kapitánskou pásku svlékl z levé ruky, a když mluvil do kamery, rozpačitě ji žmoulal v dlani. Přesně to symbolizovalo, co prožívá fotbalová Sparta. Místo útoku na zlatý hattrick poslouchá kritiku, protože má problém. Během drsného října nakupila příliš ztrát a její šéf Filip Panák to neskrýval: „Nic nebalíme, ale budeme muset něco změnit.“