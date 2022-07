Liberec s řadou slávistů v kádru začne na Spartě. Hodně nám to ukáže, míní Kozel

Kádrem libereckých fotbalistů přes léto zacloumal, jak už je zvykem, pořádný přestupový uragán. Deset hráčů odešlo, devět nových přišlo.

V tomto týdnu se definitivně podařilo administrativně dotáhnout příchod levého obránce Preislera z Mladé Boleslavi a hostování tří slávistů – brankáře Stejskala, defenzivního univerzála Talovjerova a útočníka Van Burena.

Potřebné náležitosti je třeba doladit už jen ohledně prodloužení hostování Matouška, jenž ve Slovanu z edenského klubu působil už v předchozích dvou sezonách. K početné družině hráčů ze Slavie patří i záložník Červ, jenž pod Ještěd zamířil už dříve na přestup.

Liberečtí sehráli poslední soutěžní zápas 30. dubna, takže následně absolvovali rekordně dlouhou letní přestávku, která trvala celkem třináct týdnů.

„Za poslední dobu si nepamatuji tak dlouhou přípravu, byla abnormálně dlouhá. Měli jsme tedy plno času na všem pracovat. Odehráli jsme devět přátelských utkání, byl v nich dostatečný prostor pro všechny hráče kádru a hodně nám to ukázalo. Jsem rád, že na soustředění do Rakouska za námi ještě přijeli noví hráči a mužstvo bylo vhodně doplněno. Jsou to důležité věci jak pro mě, tak pro kluky a jejich aklimatizaci. Na těchto postech jsme posílit chtěli,“ řekl liberecký trenér Luboš Kozel.

V uplynulé sezoně se Liberečtí hodně dlouho hrabali až ze samotného dna tabulky, po základní části pak bojovali v prostřední skupině a obsadili konečnou 9. příčku. „Mužstvo je tady teď nové, myslím, že kvalitu má, ale někdy trvá, než si to sedne. Prověří nás až první ostré zápasy a hned ten v neděli na Spartě nám asi hodně ukáže,“ míní hlavní kouč Kozel. „Věřím, že můžeme hrát i o první skupinu, a když ne, tak minimálně v tom středu tabulky bychom se pohybovat měli.“

Do nadcházející sezony povede liberecký tým jako nový kapitán Theodor Gebre Selassie, jenž pásku převezme po Mikulovi. „Impulz vzešel ode mě, ale nebylo to nic proti Honzovi Mikulovi. Mužstvo je tady ale teď možná ze sedmdesáti procent jiné než vloni nebo předloni, proto jsme v Rakousku zorganizovali mezi hráči volbu nového kapitána a z ní vzešel těsně vítězně Theo,“ vysvětlil změnu Kozel.

„Není to pro mě úplně nová situace, v této funkci jsem byl i ve Werderu Brémy. I v minulé sezoně v Liberci jsem měl pocit, že tu zodpovědnost jsem už měl větší, protože jsem tady nejstarší hráč. A teď, že budu přímo kapitán, je sice nějaká změna, ale je to spíše detail. Jsem rád a na tuhle roli se těším,“ podotkl pětatřicetiletý liberecký bek Gebre Selassie. „Byl bych hlavně rád, abychom začali sezonu lépe, než tu loňskou.“