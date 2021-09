Fotbalisty Liberce posílili útočník Hilál a obránce Plechatý

Hilál už v Liberci hostoval vloni na podzim, kdy si se Slovanem zahrál skupinu Evropské ligy. Osmadvacetiletý bahrajnský reprezentant se pak vrátil do Slavie, kde se ale v silné konkurenci neprosadil. Hilál hrával i v Bohemians 1905, celkem má v české lize na kontě 58 startů a devět branek.

„Jsem rád, že jsem zase ve Slovanu. Mám na Liberec pěkné vzpomínky z minulého podzimu, kdy jsem týmu pomohl kvalifikovat se do Evropské ligy. Těším se na zápasy a doufám, že v nich budeme vyhrávat,“ uvedl Hilál.

„Júsuf v našem klubu už působil a dobře zná místní prostředí, což by mu mělo pomoct v rychlé adaptaci. Slibujeme si od něho posílení naší ofenzivy. Je vysoký a má velmi dobrou kopací techniku, hráč jeho typu nám chyběl,“ uvedl sportovní ředitel Slovanu Zdeněk Koukal.

Plechatý působil v Mladé Boleslavi od léta, v dosavadním průběhu sezony ale odehrál za středočeský celek pouze 65 minut. Dvaadvacetiletý stoper proto změnu dresu uvítal. „Událo se to docela rychle, ale jsem za to rád. Je to pro mě výzva, protože se Liberci nevydařil začátek sezony. Takže doufám, že mu pomůžu a Slovan zase pomůže mně v herních zkušenostech,“ uvedl Plechatý.

V první lize nastoupil v 46 utkáních, gól zatím nedal. „Příchodem Dominika Plechatého se nám podařilo vyztužit zadní řady kvalitním fotbalistou, který má dostatek zkušeností z ligových zápasů i mládežnických reprezentací,“ řekl Koukal.