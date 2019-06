Kdo povede Liberec? Klub má zájem o Kozla, Skuhravého či Kučeru

Ten v pátek podle informací MF DNES jednal o případném angažmá pod Ještědem s majitelem libereckého klubu Ludvíkem Karlem. Kozel už ve Slovanu působil, když v letech 2007 až 2009 plnil spolu s Radimem Nečasem roli asistenta zkušenému trenérovi Ladislavu Škorpilovi.

Předtím byl někdejší úspěšný fotbalista Slavie Praha hlavním koučem sousedního FK Jablonec, ale po devíti kolech byl kvůli neuspokojivým výsledkům odvolán a přijal angažmá v sousedním rivalském Liberci.

Poté progresivní kouč zažil velmi povedené roky na lavičce Dukly Praha, se kterou postoupil z druhé ligy do nejvyšší soutěže a následně ji mezi elitou udržoval v klidných vodách horní poloviny tabulky bez sestupových starostí.

V sezoně 2012/13 ji dokonce dovedl do první šestky, přičemž ještě v předposledním kole ročníku držel tým na senzačním 4. místě. V půlce května 2016 jej ale na lavičce FK Dukla Praha po šesti a půl letech nahradil Jaroslav Šilhavý.

Aktuálně je Kozel trenérem české reprezentace do 18 let, kde mu dělá asistenta Miroslav Holeňák, jenž naposledy působil v té samé pozici ve Slovanu, takže by spolu mohli na lavičce Liberce vytvořit dobře sehranou dvojici.

Pokud by Karlova jednání s Kozlem selhala, ve hře jsou pro Liberec další jména: Skuhravý z Dukly Praha či Kučera z Jihlavy.