Kozel: Náhradu za Červa nemáme. Uvidíme, zda je boj o šestku reálný

Odchod Červa, který působil i jako lídr týmu, je pro Liberec velkou ztrátou. Aktuálně osmý tým ligové tabulky na jaře plánoval posun vzhůru, bude si však muset poradit v současném složení.

„Vzhledem k tomu, že u nás zatím k žádným velkým změnám nedošlo, spíš jsme oslabení o Červa, tak nevím, jestli je boj o šestku úplně reálný. Na druhou stranu se už mnohokrát stalo, že mužstvo, které v úvodu nemělo velké ambice, bylo nakonec úspěšné. Kolikrát rozhodují jiné věci než posily,“ říká trenér Luboš Kozel. Liberec v přípravě ani jednou neprohrál a do ligového jara vstoupí sobotním domácím utkáním s pátou Olomoucí.

Přípravné zápasy Liberec - Legnica (Pol.) 3:0, branky Kok, Letenay, Tupta.



Liberec - Jihlava 2:2, branky Tupta z pen., Penner.



Liberec - Černo More (Bul.) 1:0, branka Horský.



Liberec - Warta Poznaň (Pol.) 1:1, branka Penner.



Generálka Liberec - Widzew Lodž (Pol.) 2:0, branky Ghali, Varfolomejev.

Jak vám vyšla zimní příprava?

Můžeme být spokojení. Absolvovali jsme soustředění ve výborných podmínkách v Turecku. Doma v Liberci to bylo vzhledem k počasí složitější, ale všechno jsme zvládli, jak jsme chtěli. Po návratu z Turecka jsme zatím ani jednou nebyli na umělé trávě, protože je nad nulou, i když jsme museli střídat hřiště. V úterý jsme trénovali v Kochánkách u Benátek nad Jizerou, to je skoro hodina odsud. Věřím, že budeme na sobotu maximálně připravení a že se to dobře rozjede.

Tým až na jeden odchod zůstal pohromadě. To je pozitivní, ne?

Ano. Na jednu stranu je dobré, že nedošlo k velké obměně a odešel jen Lukáš Červ. Druhá část odpovědi je ale negativní, protože se nám za něj zatím nepodařilo přivést náhradu. Nedošlo ani k doplnění týmu, a o posílení není moc řeč.

Hodně jste na náhradu za středního záložníka Červa naléhal?

Ještě není konec přestupového okna, ale každý trenér je rád, když je mužstvo pohromadě delší dobu a tím, že eventuální nový hráč s námi nic neabsolvoval, možnosti jeho zabudování do týmu by byly daleko těžší. A možnosti získat někoho kvalitního nebo koho máte vytipovaného navíc časem klesají.

Jak tedy Červa nahradíte?

Na tu roli byl připravován Ivan Varfolomejev. Je to mladý hráč, který si tu šanci zaslouží, ale samozřejmě kádr není tak široký a v momentě, kdy on z nějakého důvodu nebude k dispozici, už další náhradu nemáme. Jak to bude vypadat, ukáží až ostré zápasy. Herně to Ivan může zvládnout, i když nemáme lehký start do jara, ale spíš nám budou scházet Lukášovy lídrovské schopnosti.

To je hlavní rozdíl mezi nimi dvěma?

Chtěli jsme přivést do týmu podobný typ hráče, třeba i na jiný post. Ale zatím bohužel nepřišel nikdo.

Varfolomejev někdy předvádí tvrdou hru a ostřejší zákroky. Nabádáte ho, aby si na to dával pozor?

Snažím se mu vštěpovat, aby nebyl zafixovaný v téhle škatulce, protože on je kromě toho velmi dobrý fotbalista, má fantastickou střelu ze střední vzdálenosti, kterou když bude ukazovat, může ho to vystřelit výš. Někdy ale z přemotivovanosti udělal zákrok, který byl na hraně.

Jedinou zimní posilou je zatím slovenský útočník Lukáš Letenay. Jak jste spokojen s ním?

Bohužel se zranil, takže aby se ukázalo, jak s ním můžeme být spokojeni, si budeme muset chvíli počkat...

Jak vypadá zdravotní stav týmu před startem ligy?

Byl jsem rád, že jsme ze soustředění v Turecku přijeli všichni zdraví, ale bohužel během tohoto týdne došlo ke dvěma zraněním, kdy to vypadá, že ti hráči nějakou dobu nebudou k dispozici.

Kdo se zranil kromě Letenaye?

To bych teď nechtěl zveřejňovat.

Nedávno Liberec opustil kondiční trenér Pavel Čvančara, který míří k reprezentaci Ománu. Je to velká ztráta?

Když přijdete o člověka, kterému plně důvěřujete, je to vždycky oslabení. Samozřejmě mu v novém angažmá přeju hodně štěstí.

Už máte náhradu?

Ano, role kondičního trenéra se ujal Honza Kubista. Vzešel z mládeže, dělal u béčka a byl připravován i s touhle vizí. Jeho příchod k A-týmu se tak možná jen trochu urychlil.

V sobotu vás čeká start ligy s Olomoucí. Jaký zápas očekáváte?

Vzhledem k počasí se bude hrát na těžkém terénu, takže to bude hlavně boj. První zápasy v sezoně jsme ale většinou zvládali a doufám, že domácí prostředí může být tím jazýčkem na vahách.

Jaká je výchozí pozice Liberce pro jaro?

Kdybychom zvládli poslední podzimní kolo v Pardubicích, mohlo to být trošku lepší, ale pokud zvládneme jarní premiéru s Olomoucí, bodově se na ni dotáhneme. Slyšel jsem plno prognóz, kdy experti tipují první šestku bez nás, tak doufám, že to pro nás bude motivace. Věřím, že i když k žádnému doplnění nedošlo, mužstvo se stmelí a i v tomhle složení budeme konkurenceschopní.