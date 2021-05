Liberec i Jablonec čekají souboje s týmy z ligového dna, jde o hodně

Liberečtí ztrácejí na Plzeň, která je pátá a tato příčka by v případě triumfu Slavie v poháru zajistila předkolo Evropské konferenční ligy, dva body a s Viktorií mají letos lepší bilanci.

ONLINE: Liberec vs. Brno podrobná reportáž od 20:00

„Plzeň nám remízou s Příbramí a prohrou na Spartě dala ještě nějakou šanci, a proto nám povinnost velí doma nad Brnem vyhrát, i když to nebude úplně snadné,“ tvrdí liberecký asistent Miroslav Holeňák. „Nemůžeme se ale nechat strhnout jenom útočením, protože Brnu se teď daří lépe venku než doma. Musíme si proto hlídat hlavně brejky soupeře, být trpěliví, efektivní a hlavně vstřelit první gól, což bude velice důležité.“

Brňané jsou aktuálně sestupujícím týmem, tři kola před koncem sezony mají na patnácté Teplice manko čtyř bodů a horší vzájemné zápasy. „Dokud máme byť jen minimální šanci na záchranu, budeme o ni bojovat a rozhodně ji nechceme zahodit nějakým zbabělým výkonem,“ velí kouč Zbrojovky Richard Dostálek. „ Soupeř naopak bojuje o poháry, bude nás chtít porazit, ale my mu to budeme chtít znepříjemnit.“

Na stadion U Nisy může dnes opět dorazit omezený počet fanoušků, podrobné instrukce ke vstupu na utkání jsou na webu Slovanu.

Podobný scénář, tedy bitvu celků z opačných pólů tabulky, nabídne ve 32. ligovém kole i zítřejší bitva Příbram - Jablonec. Domácí jsou předposlední a pokud ještě chtějí vůbec pomýšlet na záchranu, musí vítězit. Naplno bodovat musí i Jablonečtí, ti však bojují v nejvyšších patrech o kvalifikaci Ligy mistrů.

Z druhé příčky je ve středu vyšoupla Sparta, ale jen díky lepšímu skóre, takže do konce soutěže to budou mezi těmito rivaly na dálku velké bodové i gólové dostihy, neboť ve vzájemných zápasech jsou na tom stejně.

„Každý si to musíme uhrát sám. Sparta má teď lepší skóre a je před námi, ale čekají nás ještě tři zápasy. My musíme koukat hlavně na sebe, abychom udělali co nejvíce bodů,“ tvrdí zkušený trenér Jablonce Petr Rada. „Teď je ale samozřejmě před námi těžké utkání, ještě máme v paměti, jak jsme v Příbrami naposledy prohráli. Věřím, že teď to bude jiné, i když domácí mají velkou motivaci a budou bojovat.“