Liberec i Jablonec jsou opět mezi elitou, jde o Evropu

Fotbalisté Jablonce a Liberce vzhledem k odstupům v tabulce nemají šanci zaútočit na mistrovský titul, ale můžou se poprat o lukrativní účast v Evropské lize, což bylo na Střelnici i U Nisy předsezonním cílem.

Z lepší pozice vstoupí do nadstavbových bojů Jablonec, který po základní části skončil čtvrtý s dvoubodovým náskokem na pátý liberecký Slovan. Třetí letošní Podještědské derby je na programu na jablonecké Střelnici ve středu 24. června od 17.30.



Rada: Poslední výkony už předvádět nemůžeme

Po sedmnácti ze třiceti kol v letošní sezoně drželi jablonečtí fotbalisté průběžně třetí i druhé místo tabulky, ale nakonec jdou do nadstavby v elitní skupině o titul „až“ z méně výhodné, čtvrté příčky. Rozhodla o tom nedělní jasná prohra 0:3 na stadionu Bohemians, která trenéra Petra Radu pořádně dopálila.

„První poločas neměl s fotbalem z naší strany nic společného. Všechny balony dozadu, nejistota, odkopy, pozdní reakce, prostě u všeho jsme byli o krok, nebo spíš o dva později. Věděli jsme o co hrajeme, musíme si to rozebrat a vyvodit z toho závěry. Výkon celé jedenáctky v prvním poločase neodpovídal našemu umístění,“ štvalo Radu.



Jeho tým se sice od začátku sezony, stejně jako v uplynulém ročníku, držel nahoře, předváděl atraktivní fotbal plný gólů, do první šestky se opět dostal, ale herní projev i výsledky po koronavirové přestávce předchozí dojem trochu pokazily.

„Cíl byl umístění do šestky, to se nám povedlo, ale poslední výkony, jako například doma s Libercem nebo teď na Bohemians, ty už prostě předvádět nemůžeme. Jestli hráči jsou v šestce a myslí si, že teď se nic už neděje, tak je to špatně. Já tohle trpět nebudu a vyříkáme si to,“ tvrdil nazlobený kouč Rada. „Spadli jsme na čtvrté místo, takže místo abychom začínali doma, tak jedeme hned ven. S takovýmto výkonem jako na Bohemce moc šancí v nadstavbě mít nebudeme.“ Fotbalisté Jablonce zahájí boje ve skupině o titul tuto neděli v Plzni.

Vyškrábali se z bahna

Liberec se sice v posledních třech ligových kolech výsledkově zasekl a vytěžil z nich pouhé dva body, s pátým místem po základní části však U Nisy panuje spokojenost. „Před sezonou jsme si to dokázali představit jen těžko, po podzimu už vůbec ne,“ připomněl kapitán týmu Jan Mikula, že na podzim se Liberec pohyboval hluboko u dna ligové tabulky.

Po zimním odchodu útočných opor Potočného s Musou, s nimiž odešlo i 16 gólů z první půlky sezony, se však liberecká družina nesložila. Naopak. Jaro začala vítězstvím na Spartě, dokázala vyhrát i pět z dalších šesti zápasů a nezastavila ji ani nucená ligová pauza kvůli koronaviru.

„Jednu chvilku jsme se sice ocitli i na třetím místě, ale to jsme měli šňůru několika vyhraných zápasů a my zase nejsme takový tým, abychom poráželi všechny soupeře,“ připomněl liberecký trenér Pavel Hoftych po poslední domácí remíze Slovanu 0:0 s Baníkem. „Velmi si vážíme toho, že po začátku sezony, kdy jsme nehráli optimálně, jsme postupně stoupali tabulkou. Houpali jsme se kolem dvanáctého, devátého a pak sedmého místa, a nakonec jsme skončili pátí v elitní společnosti týmů z druhé vlny, které jsou v tabulce za Slavií a Plzní. Je to velmi slušný dílčí úspěch a pokusíme se ze sezony vyždímat ještě víc.“



Nahuštěný zápasový program po ligové přestávce zatím fotbalový Liberec zvládá, i když nemá hráčů nazbyt. „V zimní pauze jsme zúžili kádr o tři hráče, nechali jsme si sedmnáct zkušených a k nim tři nadějné dorostence. Z těch sedmnácti nám teď ale kvůli zranění nemůže hrát Chaluš, k němu se navíc přidali další obránci Hybš a Fukala, takže kádr máme úzký. Hráči to zatím zvládají velmi dobře, ale je otázka, co s nimi udělají další utkání v nabitém režimu. Ale popereme se s tím, nestěžujeme si,“ prohlásil kouč Hoftych.

Zatímco jiné ligové týmy se můžou až do víkendu připravovat na vstup do nadstavbové části, Liberec už ve středu čeká další zápas: semifinále poháru v Olomouci. Teprve pak začne spřádat plány na úvodní sobotní bitvu nadstavby na Spartě.