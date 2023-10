Jarábek nastartoval Karvinou. Asi mám dar od Boha, usmíval se po demolici Liberce

Bartl: Energie z trenéra jenom sršela Obrovská úleva. Tak záložník karvinských fotbalistů Daniel Bartl hodnotil výhru nad Libercem 5:2. „Po těch prohrách (čtyřech za sebou – pozn. red.) jsme už byli trochu psychicky dole,“ přiznal Bartl. Projevila se na vašem výkonu změna trenéra, příchod Juraje Jarábka?

Nechci devastovat práci předchozích trenérů, i oni mají na naší výhře zásluhu. Změna trenérů je ale vždy nějaký impulz a dneska nám to pomohlo. Předvedli jsme vynikající výkon. Cítil jsem z mužstva energii a dali jsme krásné branky. Stačil trenér něco změnit?

Za ty tři dny se toho moc stihnout nedá, ale nastolil nějaká pravidla. Energie z něj sršela a přenesl to na nás. Energie, bojovnost, nasazení, to byl podnět od trenéra. Ani po změnách v sestavě jste nepolevili. Ukazuje se, že karvinský kádr je dostatečně silný?

Také lavičku máme kvalitní. Jak se říká, máme náboje, což se dneska potvrdilo. Doufám, že to tak bude pokračovat. Liberci jste nastříleli pět gólů, což je třetina všech, které jste dali tuto sezonu. Čím to, že se vám v útoku najednou dařilo?

Těžko říct. Nemohu říct, že nám to tak půjde každý zápas, ale byly tam krásné akce. Doufám, že tvrdým tréninkem, který trenér vyznává, budeme táhnout za jeden provaz a pokračovat ve hře jako dneska. V Liberci jste hrál. Byl to pro vás speciální zápas?

Strávil jsem tam tři roky, ale už tam zůstali jenom dva kluci. Ale realizační tým znám, maséry. Motivoval jste kluky předem?

Ne, ale za výhru něco přinesu do kabiny. Sám jsem měl velkou motivaci uspět.