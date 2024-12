Hyský o vzestupu Karviné: Když zůstaneme pohromadě, budeme ještě lepší

Karvinští jsou s 23 body jedenáctí, přičemž od sedmé Olomouce je dělí jen tři body a před posledními Českými Budějovicemi mají náskok 20 bodů. Minule v téže fázi soutěže byli s 15 body čtrnáctí jediný bod od posledních Českých Budějovic. A za sedmým Libercem zaostávali o 13 bodů. Skóre se příliš neliší. Nyní ho mají 23:32, zatímco před rokem 20:34.

Každopádně Karvinští nyní mohli nastřílet gólů mnohem více. Jen v sobotu proti Bohemians Praha 1905 šli třikrát sami na branku a neuspěli. Šancí mají hodně, leč jejich využití není ani padesátiprocentní.

Čím to je?

„Kvalitou řešení v tom daném momentě,“ má jasno trenér Hyský. „Možná je to spojené i s únavou v daném zápase. A třeba teď v Ďolíčku byl hodně těžký terén. Za listopad a prosinec to bylo nejhorší hřiště, na kterém jsme hráli – měkké, nerovné, což nenahrává technickému a kombinačnímu fotbalu. A ten Bohemka vlastně ani nehraje.“

V minulé sezoně Karvinští dostali v 19 utkáních 34 branek, nyní jen o dva méně. Je to daň za snahu hrát útočně a nejen úporně bránit?

„Asi ano,“ připustil Hyský. Hned však dodal: „Na druhou stranu od Plzně a Slavie jsme dostali po pěti brankách, od Sparty čtyři, což tuto statistiku zkresluje.“

Připomněl, že naproti tomu v šesti zápasech udrželi čisté konto. „Celkově jsme v defenzivě pracovali dobře a podržel nás Kuba Lapeš,“ zmínil gólmana. „Ano, hrajeme odvážně, hrajeme na riziko, takže se ještě musíme naučit být i při takovém způsobu hry v defenzivě mnohem poctivější, důslednější.“

Kouč upozornil, že není snadné vyvarovat se nějaké chyby, když hrají vzadu bez zajištění dva na dva. „Chceme být aktivní a i proto inkasujeme. Učíme se to. Kluci vědí, že se musejí důsledně vracet a jít soupeřům agresivně do těla, někdy si pomoci i taktickým faulem.“

Karvinští svou snahou o aktivní a přímočarý fotbal zaujali. „Nebudeme od toho ustupovat, určitě ne. Takový způsob hry jen zviditelní kluky, mužstvo a klub, jako je Karviná,“ uvedl Martin Hyský. „Všichni vnímáte, že po půl roce práce, kterou máme za sebou, si Karviná získala kredit, který v minulosti neměla. A to je dané tím, jak se prezentujeme.“

Důležité je, že nynější systém baví i samotné fotbalisty. Potvrzuje to zážitek Martina Hyského z utkání s Pardubicemi: „To jsme ve druhém poločase trochu upravili rozestavení a řekli si, že nebudeme aktivní. Ale po dvaceti minutách přiběhl k naší střídačce Dávid Krčík a ptal se, proč raději nehrajme aktivně. I to je signál, že kluci vzali způsob hry za svůj. Jsem moc hrdý na mužstvo.“

Fotbalisté Karviné se radují z gólu v utkání proti Olomouci. Vpravo je střelec Dávid Krčík.

Karvinský záložník Amar Memić podotkl, že každý fotbalista chce být u míče, a proto jim nynější styl vyhovuje. „Ukázali jsme, že můžeme hrát skoro s každým a máme na to být v prostřední skupině,“ řekl Memić, který je se sedmi góly nejlepším podzimním střelcem mužstva. Prosadil se v minulých dvou utkáních. „Doufám, že jsme si něco ušetřil i na jaro. Ale teď už se těším na volno, jak vyrazím za rodinou do Bosny, kterou jsem už dlouho neviděl.“

Karvinští jsou oživením soutěže. Přitom pro Martina Hyského je to teprve první půlrok, kdy pracuje jako trenér mezi českou elitou. Cítí, že i on si vydobyl důvěru a uznání? „To jsou asi spojené nádoby, ale o mě nejde, nejdůležitější to je pro klub a hráče, kteří se naší společnou prací zlepšili, zviditelnili, mluví se o nich,“ odpověděl Hyský. „A skvělou práci odvádí celý realizační tým, mám výborné kolegy. Věřím, že když zůstaneme pohromadě a neodejdou klíčoví hráči, tak na jaře budeme ještě lepší a silnější.“

Zatím odchází Knobloch a zřejmě také Moses

Trenér přiznává, že má obavu, aby se mužstvo přes zimu nerozprchlo. „Už se asi neubráníme odchodu Davida Mosese, to je známá věc,“ zmínil nigerijského záložníka, jenž míří do Slavie Praha. „Uvidíme, jak to dopadne, protože jsou nějaké náznaky, že by měli odejít i další hráči, ale budu bojovat, aby nikdo kromě Davida už neodešel.“

Plzeňský záložník Pavel Šulc (vlevo) a David Moses z Karviné

Jistý je odchod brankáře Františka Knoblocha, který přišel jako jednička, ale odchytal jen první tři kola. Končí po vzájemné dohodě s vedením klubu. Místo něj se z hostování v Prostějově vrátí Vladimír Neuman.

Hyského potěšilo, že minulý týden s klubem uzavřel novou smlouvu stoper Dávid Krčík. „Pro mě to je klíčová osoba v našem herním způsobu. „ Doufá, že v Karviné bude pokračovat i řecký středopolař Iaonnis Botos, který je v klubu na hostování ze Slavie.

Karvinští už vědí, že úvodní tři kola jarní části ligy odehrají v sobotu – 1. února ve 13.30 hostí Teplice, týden nato v 16. 00 nastoupí v Praze proti Dukle a 15. února v 19.00 přivítají Spartu.

Přípravu začnou 5. ledna. Během ní plánují pět duelů, z toho tři na soustředění v Turecku.