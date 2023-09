Hejdušek o svém odvolání: Někteří lidé to věděli dřív než já, dostal jsem nabídky

Jeho odvolání viselo ve vzduchu, ale trenér karvinských fotbalistů Tomáš Hejdušek na to nemyslel.

„Svou pozici vidím pořád stejně. Tlak na sebe si nepřipouštím. Je nepříjemné, když na vás lidé křičí, ale nehroutím se,“ prohlásil Hejdušek po sobotní prohře s Teplicemi 0:1.

Pro Karvinské to byl včetně poháru osmý duel bez výhry za sebou.

„Samozřejmě mě mrzí, že končím, ale jsem optimista,“ řekl čtyřiačtyřicetiletý Hejdušek, jenž do Karviné přišel před minulou sezonou a pomohl jí s návratem mezi elitu.

Věděl jste dopředu, že skončíte, anebo se vše rozseklo až v pondělí?

Dozvěděl jsme se to v pondělí. Ale někteří lidé to už věděli, protože jsem měl dva telefonáty, zda bych nepodnikl něco někde jinde... Teď si však vezmu nejméně dva týdny volno, nic nechci řešit a pak se uvidí, jakým směrem se budu ubírat dál.

Takže zájemci se hned ozvali?

Měl jsem dvě nabídky, až to bylo s podivem, neboť jsem v tu dobu opravdu ještě ani nevěděl, že už nejsem trenér Karviné... Chci ale nabrat síly a novou energii. Nechci nikde skákat po hlavě.

Jak odchod prožíváte?

Vše si teď vyhodnocuji a vzpomínám na to dobré, což je postup, na krásné chvíle, na dobré zážitky. A budu se snažit z toho ponaučit.

Takže platí, že jste Karvinským vděčný za to, že vám dali příležitost trénovat v první lize?

Ano, komu se to poštěstí. Třeba mi to ještě vyjde, ale také nemusí. Neberu to angažmá negativně, ale jako velice dobrou zkušenost. Už sice nejsem trenérem Karviné, ale nic to nemění na tom, že kluky budu dál sledovat a novým trenérům budu přát jen to dobré. Doufám, že se Karviná zachrání.

Na úvod ligy jste sice porazili Zlín 4:1, ale pak jste získali jen bod. Kde vidíte největší problém nevydařeného vstupu do sezony?

Je to narychlo, teď hodnotit. Kolikrát jsme ale neproměňovali šance, trefili tyčku, nebo břevno. A hodně nás srážely individuální chyby našich gólmanů. Tam všude byl asi problém. Získat na začátku více bodů, mohl přijít nováčkovský lauf. Je ale pravda, že v těch minulých zápasech se už do naší hry dostávala křeč.

Před Teplicemi jste však měli těžké soupeře – Spartu a Slavii, navíc venku, takže nebylo jednoduché, abyste se zvedli.

Jasně, když se podíváte, s kým jsme hráli venku, tak bod jsme mohli uhrát snad jen v Pardubicích (1:2), jinak jsme hráli u prvního, druhého, třetího, což jsou Sparta (1:3), Slavie (1:5) a Olomouc (1:3). A teď mužstvo pojede ke čtvrtému – Slovácku. Je to těžké, ale na to se nevymlouvám. Je to, jak to je. Život jde dál.

Jak jste vůbec tu sérii porážek prožíval?

To samozřejmě nepřidalo mně ani týmu. Psychicky nás to sráželo. Ale věřili jsme tvrdé práci, tomu, že pokud bychom vyhráli, tak bychom se odrazili.

Zklamaní hráči Karviné po porážce od Teplic.

Proti Teplicím vám ale nevycházely ani standardní situace, a to jste kopali sedm rohů a řadu přímých kopů.

Mužstvo má výborné exekutory standardek, Buďu (Budínského) a Fleišmana, ale nevyšlo to. Je to však i o náběhu hráčů.

Nebyla chyba, že hodně hráčů, a mnozí z nich zkušení a starší, přišlo do mužstva až na poslední chvíli, jako například brankář Dominik Holec, záložníci Patrik Čavos a Alex Iván, útočník Martin Doležal a obránce Jiří Fleišman?

Nechtěl bych říkat, zda šlo o starší, nebo mladší hráče. Jednalo se o to, že mnozí z nich přišli nepřipraveni. Neměli herní praxi, předtím pořádně nehráli. Aby se znovu dostali do tempa, k tomu je potřeba více času, a ten jsme neměli. Přesto jsme je do hry dali a v tom je možná ta chyba.

Myslíte Doležala, který zatím dostal nejvíce prostoru, ale střelecky se neprosadil?

Nechci specifikovat, ale mohu říct, že jediný, kdo z hráčů přišel opravdu nachystaný, i když neměl celou letní přípravu a dostatečnou herní praxi, byl Patrik Čavoš. Ale někteří kluci pořád nabírali hlavně kondici. Pokud bych měl říct jména, tak ano, je to Doly (Doležal) a také Alex Iván. Nebyli v takovém stavu, aby nám hned pomohli.

Naopak do Opavy jste pustili záložníka Jaroslava Málka, který výrazně pomohl k postupu.

Ve středu hřiště máme dostatek hráčů. Na Málkově pozici nastupují Buďa, Dan Bartl, Ezeh. Jejich výkonnost je momentálně lepší, než byla Jardova. Dostával by málo příležitostí.

Možnost pomoci týmu nedostal ani zkušený obránce Jan Žídek, jenž se do hry vracel po zranění, ale už je v pořádku. Proč?

Ze začátku sezony nehrál, protože měl svalový problém. Po zranění nabíral kondici, ještě nebyl připravený na zápas.