Náš boj o záchranu je pořád otevřený, věří karvinský útočník Svoboda

V této sezoně zatím vstřelil jen jeden gól, leč minule proti Baníku Ostrava (3:1) se blýskl dvěma gólovými přihrávkami.

„V naší situaci je jedno, kdo góly dává, hlavně, abychom je stříleli. Jestli se trefí Rafi, Barty (Durosinmi a Bartošák), nebo někdo jiný, je fuk,“ prohlásil Svoboda.

Odmítl, že na hřišti Baníku po výhře v Praze nad Slavii 1:0 znovu šokovali. „Tak bych to nebral, protože jsme většinu zápasů prohráli o gól a k tomu jsme dostali góly měsíce jako doma s Českými Budějovicemi (2:2) a Olomoucí (1:2),“ upozornil Svoboda.

Jenže vyhráváte zápasy, v nichž to téměř nikdo nečeká...

(Směje se) Nám je úplně jedno jaké zápasy vyhrajeme. My jdeme postupně a za tuhle výhru jsme rádi.

Proti Baníku jste odehráli snad nejlepší utkání v sezoně, když jste už ve 27. minutě vedli 3:0.

Věděli jsme, že Baník má silné začátky a budou do nás šlapat. A tomu jsme chtěli odolávat. Po našem prvním gólu na nás padla euforie a přidali jsme i další trefy.

Bylo těžké nepodlehnout tomu vedení?

My tu situaci, kdy tak brzo vedeme 3:0, neznáme, ale furt jsme si říkali, že musíme hrát stejně jako by to bylo nula nula.

Všechny tři góly byly podobné. Pramenily z vašeho napadání?

Ano, naše taktika byla, že budeme s Rafim (Durosinmim) presovat a vyšlo to. Vpředu jsme byli dva hroty akorát s tím, že jsem se více zapojoval do defenzivy, když jsem chodil s Dominikem Janoškem dozadu.

Ostatně s Rafiem Durosinmim jste brzo, po necelé hodině střídali. Byl to plán?

Ano, měli jsme to odmakat. S Rafim jsme oběhali co šlo, byli jsme hotoví, a tak místo nás přišly čerstvé síly a ty v tom pokračovaly.

Jak se vám s Durosinmim, který má stejně jako vy 19 let, hraje?

Rafi je silný hráč, suprový. Obzvlášť proti Baníku hrál perfektně. Vyhrával hlavy, mohl jsem pak také podržet balon. A člověk nabírá sebevědomí, když se vám hned ze začátku podaří pět šest dobrý situací.

Je to s ním jiné, než se zkušeným Michalem Papadopulosem?

Michal je to stejné. Silný, prodlouží všechno, udrží míč, takže to vyjde nastejno. Rafi je jen rychlejší (usmál se).

V první půli s Baníkem se vám zranil stoper Kobouri, který patří k vašim oporám. Jak velká to byla komplikace?

Davit je skvělý hráč. Almásiho pohlídal. Bohužel se zranil, ale měl už nějaké zdravotní problémy před tím. Místo něj přišel Sufi Dramé, který hrál také skvěle.

Na předposlední místo ztrácíte sedm bodů. Přesto, je to už veselejší?

Výhra nás nabudí a věřím, že budeme makat dál. Po reprezentační pauze nás doma (3. dubna od 16.00) čeká Bohemka. Nálada je skvělá, na výhru s Baníkem musíme navázat.

Dá se říct, že o sestupujícím se rozhodne mezi vámi a Pardubicemi?

Jsou tam tři čtyři týmy, co mají kolem dvaceti dvaadvaceti bodů. Ale s Pardubicemi hrajeme v posledním kole základní části a pak je budeme mít ještě v nadstavbě. Vše je otevřené.

Potřebujete však už konečně vyhrát také doma, což se vám v této sezoně v ani jednom z dosavadních 13 zápasů nepodařilo...

Musíme hrát furt jako venku, jak jsme uspěli na Slavii a v Ostravě. S takovou bojovností to můžeme dokázat.

Jak je možné, že favority venku zaskočíte, ale výkony v Teplicích (0:1) a v Mladé Boleslavi (0:1) byly hodně špatné?

Je to kvalitou těch mužstev. Nám vyhovuje, když nemusíme úplně tvořit, když můžeme hrát na brejky. Trošku je to i tím soupeřem.