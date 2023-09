Jarábkův návrat zabral. V naší hře byly emoce, tempo, aktivita, těšilo trenéra

To byl návrat! Trenér Juraj Jarábek se ujal fotbalistů MFK Karviná po dvou letech a šesti měsících a hned s nimi v první lize ukončil sérii osmi utkání bez výhry.

Karvinští v 10. kole porazili Liberec 5:2. Pět gólů dali v nejvyšší soutěži poprvé za sedm sezon, co ji hrají.

„Musím hráče pochválit za emoce, tempo, za aktivitu v celém utkání. Bylo tam i dost chyb, ale ofenzíva, nadšení, finální fáze nám přinesly sladké vítězství. Klukům děkuji, ale s pokorou jdeme dále,“ prohlásil Juraj Jarábek, který do Karviné přišel ve středu po té, co ukončil angažmá v černohorském celku Dečić Tuzi.

Neměl jste problém z Tuzi odejít?

Musím jim poděkovat. Neměl jsme nic ve smlouvě, ale řekli mi, že když budu mít zajímavou nabídku, tak mě pustí. Nastavili jsme tam s Braněm Mrázem (Jarábkův asistent i nyní v Karviné.) profesionální systém. Jsem rád, že se jim daří, v tamější lize jsou nahoře.

Karvinští hráči říkali, že z vás přímo sršela energie. Jak jste ji na ně přenesl?

Asi mám dar od Boha, ale mám to tak v každém klubu. Naše práce je i zábava pro lidi. Leklé ryby nemají ve fotbale co dělat. Je to sport. Bez pozitivní mysli a poctivé každodenní práce se fotbal dělat nedá.

Co jste za tu krátkou dobu s týmem stihl?

Díval jsme se na nějaké videa, viděl jsem, kde mužstvo tlačí bota. K tomu jsme nastudovali hru Liberce, který hraje na tři obránce. Není úplně jistý v obraně, ale je silný dopředu. Od nás to utkání nebylo bez chyb, ale museli jsme hrát agresivně, dostupovat protihráče, presovat je. A odměnou bylo pět krásných gólů.

Jak náročné bude udržet mužstvo v nynějším rozpoložení, aby takto přistupovalo ke každému zápasu?

Je to o té každodenní práci. Každý bod bude cenný. V mužstvu je ale dost nových tváří po tom, co postoupilo z druhé ligy. Důležité bude vnést do utkání emoce, jako tomu bylo dnes. A budeme se muset zlepšovat v řadě činností.

V kterých především?

To bylo vidět při obou gólech, které jsme dneska dostali. První na 1:1 byl po standardce. Byl laciný, protože jsme nehráli až do konce akce. Liberec měl sice fyzickou převahu, ale to by se nám stávat nemělo. A druhý jsme dostali hned na začátku druhého poločasu, přestože jsme na to upozorňovali.

Mužstvo se však na rozdíl od předešlých duelů po obdržených gólech nesložilo...

Všechna čest, že jsme zápas zvládli. Byli jsme mentálně silní, věřili si. Přidali jsme čtvrtý gól a pátý, Traore sotva vběhl na hřiště.

Proti Liberci byl poprvé v základu slovenský záložník Alex Iván a podal výborný výkon, když dal gól a na další parádním centrem nahrál. Znal jste ho?

Velmi dobře ze slovenské ligy. Když jsem přicházel do Seredě, končila mu smlouva. To se posunul dál, šel do Trnavy a udělal dobře. V ní byl dva roky, ale po minulé sezoně mu tam paradoxně neprodloužili smlouvu. Karvinští udělali dobrý tah, že ho vzali. Je to rychlostní typ s dobrou střelou, může hrát zprava i zleva. Má potenciál.

Nač si podle vás současné karvinské mužstvo může troufnout?

Uvidíme, ale musíme jít postupně. Těší mě však, že jsou tady mladí a velmi zajímaví hráči.

Přesto, není pro vás složité přijít k týmu, který skládal někdo jiný?

Je třeba respektovat hráče, kteří tady jsou. S nimi musíme pracovat a uvidíme, co přinese budoucnost. Nějaké změny mohou přijít v zimním přestupovém období, ale když vše půjde dobře, tak třeba nikdo ani neodejde.

Nabídku jste přijal, byť vás minulý odchod z Karviné zaskočil. Je to tak?

Tehdy jsem v první moment nebyl nadšený, protože jsme měli bodový polštář, ale vedení se rozhodlo změnit trenéra, a to je třeba akceptovat. S tím nic nenaděláme. Teď jsem se rád vrátil blíže domovu. K tomu česká liga má jméno. Pro slovenského trenéra je pocta trénovat v Česku, i uznání. Rád jsem se do Karviné vrátil. Jsou tady dobří lidé, znám město.

Takže se neobáváte toho, že Karvinští se nerozpakují často měnit trenéra?

Považuji se spíše za stabilního trenéra. Ve Zlatých Moravcích jsem byl sedm let, v Trnavě tři, v Tbilisi rok. I před tím jsem v Karviné vydržel dlouho. Věřím své práci, věřím chlapcům. Ale dnes je taková doba. Když se nedaří, nemůžete vyměnit dvacet čtyři hráčů.