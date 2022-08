Jablonecký plán před Spartou? Musíme hrát podobně jako Bohemka, říká Čížek

Oba celky chtějí napravit bodová domácí zaváhání z uplynulého víkendu. Jablonečtí fotbalisté, kteří navíc v úvodních pěti kolech ještě nedokázali zvítězit, remizovali s Baníkem Ostrava 1:1, když o výhru přišli až pět minut před koncem. Sparťané si zase na své Letné neporadili s Bohemians 1905 a hráli s nimi rovněž jen 1:1.

Domácí trenérský štáb, jemuž od léta velí nový hlavní kouč Horejš, musel řešit změny v sestavě. Levý krajní hráč Polidar i útočník Sejk, kteří oba nastoupili proti Baníku v základní sestavě, totiž dnes nemohou hrát, protože v Jablonci ze Sparty hostují. Polidarův start by byl ale i tak nejistý, neboť ze zápasu s Ostravou musel kvůli zranění odstoupit už ve 22. minutě.

„Těžký zápas to bude určitě, i z toho pohledu, že dva naši hráči nemohou nastoupit. Budeme se snažit je nahradit,“ uvedl na klubovém webu jablonecký asistent trenéra Tomáš Čížek. „Sparta je teď na nějaké vlně, hraje celkem dobře, i když bylo vidět, že když proti ní Bohemka hrála agresivní soubojový fotbal, tak si šance vytvářela a ve finále mohla na Letné i vyhrát. Musíme proto předvést něco podobného jako Bohemka. Uhrát to fotbalově, ale i agresivitou a srdíčkem.“

Ovšem právě chabá agresivita v osobních soubojích zapříčinila, že Jablonečtí nad Baníkem nevyhráli. „Kvůli tomu nás Ostrava dostala pod tlak a vyrovnala. To byl asi největší kámen úrazu, že jsme nevyhrávali souboje a nesbírali druhé balony. To musíme zlepšit,“ velí Čížek.

„Jablonec ještě nevyhrál, doma už to ale bude chtít zlomit. Je tam jasně čitelný rukopis trenéra Horejše, víme, co nás čeká, co se týče presinku a výstavby hry,“ řekl Luboš Loučka, asistent trenéra Sparty. „Dva roky jsme v Jablonci hráli v zimním prostředí a terén byl všelijaký, což nám nevyhovovalo. Teď hřiště vypadá dobře, může to být naše výhoda. Musíme toho využít.“