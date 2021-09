Hradec vs. Pardubice. Konečně o body v první lize, ale mimo domov

„Tohle je záležitost, kterou by každý fanoušek měl chtít vidět,“ uvedl k historickému zápisu, jenž bude u dnešního večerního utkání uveden, Adrian Rolko, jeden z asistentů hlavního kouče Hradce Miroslava Koubka.

Právě asistent Rolko je jedním z těch, kdo by o rivalitě mezi oběma městy a kluby mohl dlouho vyprávět. Zažíval ji už jeho otec Jan, dlouholetý stoper hradeckého mužstva, po němž štafetu přebral i jeho syn Adrian. Nyní ji po skončení hráčské kariéry už drží na střídačce v pozici trenéra.

ONLINE: Hradec vs. Pardubice podrobná reportáž od 19:00

„Obě města k sobě mají blízko, je to pro nás nejtřaskavější zápas. A pro Pardubáky taky. Vždycky to bylo vyhecovanější od trenérů, od rodičů i od nás hráčů. Člověk vždycky chtěl vyhrát,“ říká Rolko o svých zkušenostech se zápasy. Ten dnešní bude v podání obou týmů po více než 60 letech prvoligový.

Tato zkušenost je ohromným lákadlem, které trochu sráží fakt, že se hraje v Mladé Boleslavi, kde je Hradec v azylu kvůli výstavbě nového stadionu. A tak trochu paradoxem je, že by se v azylu hrálo i v případě, že by domácím týmem byly Pardubice, které pro změnu už druhý rok svá domácí utkání absolvují v pražských Vršovicích na hřišti Bohemians. „Takovou situaci, kdy musí oba kluby hrát na cizích stadionech, jsem nikdy nezažil, takže vlastně ani nevím, co bych k tomu řekl,“ konstatoval kouč pardubického mužstva Jiří Krejčí.

Rolko ale věří, že divácká kulisa bude i tak hodně výrazná. „Věřím, že uděláme v Boleslavi hradecký divácký rekord. V Boleslavi nám naši fanoušci tvoří opravdovou domácí atmosféru a je skvělé, že jsou slyšet i venku. Pomáhají nám hodně a věřím, že v derby nám pomůžou dvojnásob,“ poznamenal Rolko.

Na přízeň diváků se Hradečtí mohou těšit i proto, že poslední dvě utkání vyhráli. Nejprve před reprezentační přestávkou udolali 1:0 favorizovanou Plzeň, aby po ní stejným výsledkem vyhráli i v Českých Budějovicích.

Dvě vítězství jim přinesla – společně s třemi remízovými body z předcházejících kol – příjemný bodový polštář, o jehož naducání dalšími body se pokusí dnes. A i když se to nepodaří, nechají svého soupeře jen se bodově na sebe dotáhnout, protože nyní mají o tři body víc než Pardubice. „Jsem hlavně rád, že si kluci konečně sáhli na vítězství a že ho hned potvrdili v Budějovicích. I když ty zápasy byly hodně těžké. Je to taková vzpruha do další práce – potvrdili si, že v lize jde o několik málo chyb, několik málo šancí,“ uvedl hradecký asistent.

Hradec do zápasu půjde v roli nováčka a z tohoto pohledu by hosté mohli být mírným favoritem. Pardubický kouč Krejčí ale nechce o favoritovi tohoto zápasu mluvit: „Papírově je favoritem spíše Hradec, ale jinak podle mě skutečně platí otřepané pořekadlo, že derby favorita nemá.“