Bojovnost, účelnost, organizace. Jízda hradeckých fotbalistů pokračuje

V neděli totiž k už tak solidnímu bodovému zisku přidali další tři a po 13 kolech jich mají na svém kontě už 19. Tolik, že jim to stačí na šestou příčku v tabulce, která by je, pokud by se na ní udrželi až do posledního kola základní části, opravňovala hrát nadstavbovou skupinu o titul.

„Zůstáváme na zemi, naše úspěchy vycházejí z organizace, bojovnosti, účelnosti a dobrých standardek. Herně je řada mužstev lepších než my,“ uvedl k první třetině sezony trenér Miroslav Koubek, který mužstvo převzal v létě po postupu do 1. ligy a včera ho dovedl k vítězství 3:0, nejvyššímu v právě probíhající sezoně.

Včerejší zápas s Teplicemi byl pro Hradec tím, který je mohl opět o něco víc odstřihnout od týmů ze dna tabulky. A naopak hosty z Teplic tam přikovat i přesto, že už do třetího zápasu šli s novým koučem Jiřím Jarošíkem.

„Vítězství je pěkné, vysoké, ale já jsem měl z utkání obavy, protože Teplice udělaly pod trenérem Jarošíkem herní progres,“ poznamenal kouč Koubek.

Fotbalisté Hradce Králové se radují z brzkého gólu proti Teplicím.

Hradci se vyhrát povedlo i díky tomu, že stejně jako před týdnem ve Zlíně dal první gól už ve 2. minutě a znovu byl jeho střelcem Dvořák. Ze zápasu uplynulo jen 77 vteřin, když Novotný poslal centr od levé postranní čáry, Vašulínovu hlavičku ještě brankář Grigar vyrazil, ale Dvořák zblízka hlavou doklepl míč do sítě.

„Pro soupeře to mohla být sprcha, která jim nabourala plány,“ myslí si hradecký trenér.

Druhý gól? Ten asi nejlépe vystihl aktuální nepohodu Teplic. Ve 35. minutě neuvěřitelně zkazily rozehrávku. Gólman Grigar před oslňujícím sluncem odběhl do stínu vedle branky a Čech vypíchl míč Fortelnému. Jeho střelu ještě Krunert zblokoval, ale Rada přes ležícího brankáře, který nestačil včas zaujmout své místo, přidal druhou trefu.

„Byli jsme efektivní, máme hráče, kteří umějí udeřit,“ komentoval střelecké úspěchy svého mužstva hradecký kouč.

Po změně stran dopravil míč do teplické sítě Vašulín, ale sudí Berka po dlouhé konzultaci s videorozhodčím gól neuznal pro ofsajd. Znovu si ověřoval situaci v 65. minutě, kdy teplický Moulis přepadl přes ruce vybíhajícího brankáře Fendricha. Rezek už si postavil míč na značku pokutového kopu, ale sudí penaltu odvolal.

Hosté se s nepříznivým vývojem nesmířili a byli mnohem nebezpečnější než v prvním dějství. Brankář Fendrich svůj tým ale několikrát podržel. Nejvíce v 78. minutě, kdy skvěle vytáhl do růžku mířící Kodadovu střelu a v závěru si poradil i se střelou Peruánce Succara. „Dokázali jsme vyřešit i několik ošemetných situací a Fendrich nás podržel,“ uvedl hradecký kouč.

Video bylo v akci i na druhé straně hřiště a rozhodčí po Vondráškově strčení do Kodeše nakonec penaltu nařídil. Grigar sice v 85. minutě Dvořákovu střelu vyrazil, ale proti jeho dorážce byl bezmocný. Nejzkušenější hráč domácích vstřelil gól ve třetím zápase po sobě a pátý v této ligové sezoně.

„Zápas nebyl moc pohledný, spíš to byla bitva dvou houževnatých mužstev. Ale kdo má rád obrazy bojovnosti a nasazení, tak si mohl přijít na své,“ sdělil Koubek.