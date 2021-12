Beru to na sebe, litoval hradecký útočník Vašulín po šanci v závěru

Útočník fotbalistů Hradce Králové Daniel Vašulín v zápase v Liberci neproměnil ani jednu, a byť nebyl jediný, kdo byl z hradeckého mužstva blízko k tomu, aby gól dal, hodně si svoji šanci ze závěru utkání vyčítal.

Hradec totiž hlavně kvůli tomu, že v Liberci žádnou branku nevstřelil, prohrál 0:1. V tabulce ale dál drží 6. místo, které zaručuje v nadstavbové části soutěže účast v elitní skupině o titul.

„Beru to na sebe, tohle musí být gól,“ uvedl útočník, jenž tak už přes dva měsíce čeká v ligovém utkání na gól. Zatím poslední, třetí, vstřelil v září v zápase s Českými Budějovicemi.

Zápas v Liberci byl poslední podzimní, ke kterému se Hradečtí vypravili za svým soupeřem. S bilancí, která je mnohem horší než ta, jež drží v domácích zápasech v mladoboleslavském azylu. Tentokrát ale nebyli od bodového zisku daleko. V prvním poločase sice byl aktivnější soupeř, zápas ale dlouho spěl k odchodu na přestávku za nerozhodného stavu. Změnila to až 38. minuta, v níž Christián Frýdek vysunul dopředu Tuptu, jenž hradeckého brankáře Fendricha s přehledem překonal.

„První poločas jsme nehráli špatně, ale ve středu hřiště jsme udělali jedinou chybu a dostali gól. Měli jsme to do přestávky udržet na 0:0 a ve druhé půli bychom si to rozdali jinak,“ je přesvědčený Vašulín.

Po přestávce se obraz hry opravdu změnil. Hradec se musel tlačit do útoku, pokud chtěl bodovat, a záhy měl k vyrovnání hodně blízko. Právě Vašulín si totiž naběhl na centr z pravé strany, hlavičkoval přesně do odkryté časti branky, ale liberecký gólman Knobloch tygřím skokem skvěle zachránil. „Vytáhl to podle mě z brankové čáry a na poslední chvíli. Hezký zákrok, já jsem to líp asi ani dát nemohl,“ posteskl si hradecký útočník.

Hradec se nevzdal, začal hru kontrolovat, jen gól nepřicházel. A platilo to i poté, co se už v nastaveném čase dostal po obrovské chybě domácího Plechatého k míči Vašulín. Knoblocha z bezprostřední blízkosti ale neprostřelil. „Věděl jsem, že má velkou díru mezi nohama. Chtěl jsem to tlačit do země, ale hlavně jsem se soustředil, abych trefil balon, protože se trochu stáčel,“ popsal Vašulín okamžik, v němž mohl v samotném závěru zápasu vyrovnat.

Právě neproměněné šance stály podle Vašulína za tím, že Hradec nebodoval: „Na bod jsme tady měli, všichni to víme, měli jsme ale dát gól.“ Hradec nedal v lize gól poprvé od srpnového zápasu na Spartě, v následujících jedenácti utkáních alespoň jednou skóroval.