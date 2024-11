Poločasové vysvědčení pro Hradec? Bodů dost, ale gólová bída

Hradec do ní vstoupí nedělním zápasem v Mladé Boleslavi, v situaci, kdy atraktivita jeho zápasů měřená jenom počtem branek, které v nich padají, je mizerná.

V lize zdaleka nejhorší.

Dvanáct branek vstřelených a stejný počet inkasovaných v patnácti zápasech fanouškům nabízí nesympatický průměr hodně pod dvěma brankami na utkání. Pro hradecký tým je ale nesympatický jen z poloviny. Počtem nastřílených gólů se sice řadí do ligového podpalubí, ale , počtem inkasovaných naopak mezi mužstva elitní. Tak si vyberte!

Každopádně první polovina základní části skončila, jak skončila, co si po ní Hradec zapíše do kroniky?

Gólová bída, chybí střelec

Někdy se to stane a komentuje se to tak, že je přece jedno, kdo góly dává, hlavně že je tým střílí. V Hradci to na podzim platilo, ale bohužel tehdy, kdy jich střílel žalostně málo.

Gólově nejvíc úspěšný byl stoper Čihák (3), z obrany se k němu přidal jedním zásahem Petrášek. Ofenzivní borci toho moc nepředvedli. Není to v Hradci nic nového, kanonýra, jenž za sezonu nastřílí patnáct branek, už dlouho nemá. Není ale v lize zdaleka sám.

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín se snaží dostat s míčem za záda Filipa Čiháka z Hradce Králové.

Hradci v létě odešel Vašulín, který sice bůhvíjakým strojem na góly také nebyl, ale přece jen nějaké dal. Hledání střelce pro druhou část základní části bude těžké, nákroky k tomu předvedl Griger. Střelce, na kterého by se mohl spolehnout, Hradec už nutně potřebuje.

Penalta, penalta, penalta

Proč je název tohoto odstavečku právě takový, vysvětlí pohled do statistiky. Hradečtí totiž dosud kopali tři penalty a ani jednu neproměnili! Postupně se na nich vystřídali Mihálik, Vlkanova a Kodeš, ani jeden si s ní neporadil. Hodně unikátní případ! Přesně ale odpovídá předchozímu stesku na absenci úspěšného střelce. Přitom dvě ze tří neproměněných penalt podepsaly na bodové ztrátě, jen Vlkanova měl v zápase s Duklou štěstí, že tři body zajistil jiný hradecký hráč.

Toho času v deseti!

V týmu byla dlouho cítit červená pachuť z úvodu sezony. Naštěstí poslední týdny byly v tomto směru pro Hradec příznivější. Hradečtí totiž v počátečním období dohrávali několik zápasů v deseti. A bylo to horší o to, že ve všech případech šlo o podstatnou část utkání.

Hradecký Václav Pilař přihrává míč, dobíhá ho slávista Tomáš Holeš.

Vykartovávání zahájil Juliš v domácím zápase s Mladou Boleslaví, na cizích hřištích ho následovali Kučera, Petrášek a Pilař. Z nich jen Petrášek odehrál alespoň poločas, ostatní byli v kabině předčasně ještě dost dlouho před přestávkou.

Pouze Juliš mohl odlehčit svému svědomí alespoň v tom směru, že tým nakonec vyhrál. Ostatní ho po porážce museli zpytovat. Navíc oslabení vyloučením většinou za zákrok někde uprostřed hřiště se podepsalo i na několika dalších zápasech. Tresty viníků byly totiž hodně tvrdé.

Obrana jistým pilířem

V obranné činnosti je Hradec v této sezoně opravdu nepříjemným soupeřem. Nabízí se srovnání s úvodem minulého ligového ročníku, kdy mužstvo tehdy pod vedením Jozefa Webera v prvních osmi utkáních inkasovalo šestnáctkrát. Rozdíl je víc než patrný. Projít hradeckou obranou je pro většinu týmů opravdu těžké. Po zemi to moc nejde a ze vzduchu je to možná ještě obtížnější. Nic na tom nemění ani fakt, že v zápase s Plzní, zatím posledním, Hradec dostal rozhodující gól právě přesnou hlavičkou.

Nové tváře opět zaujaly

Na svůj první ligový zápas v dresu Hradce si Tomáš Petrášek musel počkat až do svých dvaatřiceti let. V Hradce fotbalově vyrostl, před lety s ním získal zatím poslední dorostenecký titul. Dočkal se až poté, co za sebou měl veleúspěšnou kariéru v Polsku, na kterou navázal nepříliš vydařeným angažmá v Koreji.

Tomáš Petrášek v dresu Hradce Králové.

Do Hradce se v rozehraném ročníku vrátil s pověstí fotbalového buldoka a vůdce a to potvrzuje. Hradci výrazně pomáhá na hřišti i v kabině. Zapadá tím do promyšlených kroků hradeckého vedení. V minulé sezoně se podobně představili brankář Zadražil a obránce Spáčil, letos se k nim vedle Petráška přidali záložník Samek a útočník Griger. V tomto směru je Hradec velmi sympatický.

Bodů solidní porce

V našem výčtu je bodová bilance sice až poslední, ač pro mnohé nejdůležitější. Proč zůstala až na konci? Protože není nijak výrazná. Na jedné straně neznamená žádný propadák, na druhé ani nijakou slávu. Devatenáct bodů představuje ve čtvrté sezoně po návratu mezi elitu třetí nejlepší výsledek. Hůře bylo jen loni (16 bodů), naopak první dvě sezony byly lepší (21 a 23 bodů).

Útočník Hradce Králové Adam Griger v souboji se dvěma hráči Slavie.

V neděli začínající druhá polovina základní části ukáže, jak se svým základem z první mužstvo naloží. Má výhodu v tom, že za sebou už má obě utkání s Plzní, jedním z velkých favoritů. Liga má sice odehránu polovinu zápasů, ale kvůli povodňovému odložení jednoho kola v druhé půlce Hradec místo Plzně čekají dvakrát pražští Bohemians. Poprvé to bude už ve středu v Praze, jen tři dny po nedělním zápase v Mladé Boleslavi.