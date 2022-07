Kdo do branky? Možná dojde i na sirky, vtipkoval kouč Hradce

Všichni tři vykazují podobné brankářské zkušenosti s českou nejvyšší fotbalovou soutěží. Ostatně statistiky dokonce Bajzovi a Reichlovi zatím napočítaly shodný počet 24 startů v české lize, Vízek jich má na kontě třináct. Tedy znovu zanedbatelný rozdíl.

V přípravě se v brance střídali pravidelně téměř výhradně po poločasech a jen jejich počet nedělitelný třemi zabránil tomu, aby měli shodné minutové vytížení.

Tomu také odpovídaly inkasované branky. Bajza a Reichl dostali shodně tři, Vízek sice o jednu víc, ale jemu bilanci pokazil zpackaný závěr zápasu s Duklou, kdy si Hradec po chybách v obraně nechal dát hned tři. A aby těch shod nebylo málo, všichni tři jsou týmoví hráči, v tréninku nic neošidí, všem v přípravě také sloužilo zdraví.

Michal Reichl pózuje s hradeckým dresem.

Tak a nyní se po tomto výčtu věcí souvisejících s brankáři, kteří se připravují s Hradcem na vstup do nového ročníku fotbalové ligy, vžijte do role trenérů a ukažte na jednoho ze zmíněné trojice, který se v neděli v úvodním zápase sezony postaví do branky. V zápase, ve kterém bude Hradec s jedním z nich za zády čelit pražské Slavii, snad hlavnímu kandidátu na titul.

ONLINE: Hradec vs. Slavia podrobná reportáž v neděli od 16:00

„Věřte mi, že já stále ještě nevím. Možná si vytáhneme sirky, protože si všichni tři vedli dobře. Je to příjemná starost, ale veliká. Nebude vůbec jednoduché to rozhodnout,“ přiznal s notnou dávkou nadsázky ještě uprostřed týdne Miroslav Koubek, hlavní kouč Hradce. Sám kdysi výborný ligový gólman ví, o čem mluví. Při konečném rozhodování bude mít ještě k ruce Tomáše Poštulku, o generaci mladšího bývalého výborného brankáře, který se těm hradeckým ve východočeském klubu už několik sezon věnuje.

Hradecký brankář Patrik Vízek zasahuje v utkání proti Sokolovu.

Oba se mohou rozhodovat i na základě minulé sezony. V ní měli v kádru na podzim Vízka a Reichla, jenomže druhý z nich se dával dohromady po zdravotních problémech, jež mu zabránily vrátit se do pozice jedničky z druholigového jara. V něm právě právě Reichl hradecký tým, v tu dobu vedený Koubkovým předchůdcem Frťalou, v cestě za postupem výrazně podržel. Loňské léto ale nemohl absolvovat, vedení klubu proto angažovala Viléma Fendricha a Reichl po podzimních absencích strávil letošní jaro na hostování v pražské Dukle.

Jeho současný parťák Vízek zatím procházel tak trochu „nejistou“ sezonou. Dlouho jen paběrkoval za Fendrichem, ale pak dostal trvalejší šanci a posledních devět kol uplynulého prvoligového ročníku nevynechal ani jedinou minutu, celkem účastí na jaře napočítal deset. Má tak za sebou i slavnou výhru Hradce 4:3 nad pražskou Slavií v úvodním kole nadstavbové skupiny o titul. Přes tři inkasované branky ukázal řadu výborných zákroků proti soupeři, proti kterému Hradec už pozítří vstoupí do nové sezony.

O trnité cestě Reichla v minulé sezoně už řeč byla, na jaře v ní zvládl sedm druholigových zápasů Dukly, v nichž přesvědčil, že je schopen dostat se do formy, jakou vykazoval před vleklými zdravotními problémy. Potvrdil to i v právě končící letní přípravě Hradce.

Karvinský brankář Pavol Bajza v ligovém duelu na Slavii.

A Bajza, do party třetí? Pokud má v něčem nad svými novými kolegy navrch, tak to jsou centimetry výšky, protože mu do dvou metrů chybějí jen tři, zatímco kolegům přece jen o něco víc. O něco málo víc má na kontě i odchytaných jarních prvoligových zápasů, v dresu Karviné jich zvládl dvanáct. Toto slušné číslo nesnižuje ani fakt, že se Karviná v 1. lize nezachránila. Jeho možný hendikep? V týmu je nový, musí si zvykat. To ale u brankáře, zvlášť tak zkušeného, nemusí být žádný problém.

Ještě se divíte trenérově nadsázce se sirkami?