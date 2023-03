Jak nezůstat švorc. Hlouškův případ varuje, najde fotbal inspiraci v NHL?

Adam Hloušek, ještě docela nedávno reprezentant, je ve čtyřiatřiceti bez smlouvy, což je jeho nejmenší problém.

Dluží, kam se podívá. Oficiálně přes dvacet milionů, neoficiálně čtyřikrát tolik. Prostě šílená částka. A také smutný doklad, že život v pozlacené, ale křehké fotbalové skořápce může semlít každého.

Kluby by měly dávat deset až patnáct procent z hráčovy výplaty na jeho spoření a pořádat debaty o finanční gramotnosti. Miloš Buchta, bývalý brankář

Včetně chlapíka, do kterého byste to nikdy neřekli.

Je vlastně jedno, za jakých okolností Hloušek své (a částečně i cizí) jmění prošustroval. Ani se neví, kde teď zrovna je. Šušká se, že ho vtáhl svět hazardu, že ho nahánějí polští vymahači, že střídá simkarty v telefonu, aby ho věřitelé nemohli uhánět. Mnohem důležitější je ptát se proč.

Kolik kluků v sobě dusí problém?

Můžete mávnout rukou a říct si, že se to přece může stát každému. Bude v tom i kus pravdy, dluhy může nasekat fotbalista, stejně jako instalatér nebo astrofyzik.

Rozdíl je v tom, že mládenci, kteří se živí kopáním do balonu, celou a relativně krátkou kariéru žijí v bublině.

Pokud mají takový talent jako třeba Hloušek, který od dvaceti válel ve Slavii, putují jim často už v telecích letech na účet statisíce, záhy i mnohem víc. Někdo si rychle zvykne na vysoký standard a semele ho prostředí, kde je normou značkové oblečení za desetitisíce, nejnovější mobil a nablýskané fáro. Dalšího zlákají třeba automaty, ruleta nebo sázky.

Bývalý brankář Miloš Buchta, který se z gamblingu vyléčil, odhaduje, že problémy s penězi má téměř třetina ligových fotbalistů: „Ale nepřiznají se, dusí to v sobě.“ Mladým se pochopitelně líbí načančaný styl života a rozhazování. Když si uvědomíte, že platy v největších klubech Spartě a Slavii se pohybují ve stovkách tisíc, to se potom těžko ubráníte, abyste nežili na vysoké noze.

Jenže takové období trvá zhruba deset až dvanáct let. Co pak?

„Kluby by měly dávat deset až patnáct procent z hráčovy výplaty na jeho spoření a pořádat debaty o finanční gramotnosti,“ míní Buchta.

Rozumnějších, kteří aspoň něco uspoří, je snad většina, ale pořád se najde plno těch, kteří se až s věkem (a opakovanými finančními maléry) učí znát hodnotu peněz.

A někdy se prozření dostaví pozdě, což může být i Hlouškův případ. Pokud tedy v jeho případě nejde o nezvladatelnou závislost na hazardu, což je nemoc, která se musí léčit. Pracujme tedy s variantou A, tedy že Hloušek podcenil finanční spirálu, kterou sám roztočil, než se v ní začal ztrácet.

Dost možná by si nikdy od spoluhráčů a kamarádů nenapůjčoval miliony, kdyby ve fotbale dlouhodobě fungoval podobný systém osvěty jako třeba v hokejové NHL. Tam se na finanční gramotnost dbá, některé kluby dokonce bažantům s první podepsanou profismlouvou rovnou přidělují finančního poradce, který radí a dohlíží.

Už teenageři potřebují poradit

Co fotbal? Dřív nic, v posledních letech je snaha klubů zřetelná. Platí to pro top soutěže i pro českou špičku. Sparta přes ředitele komunikace Ondřeje Kasíka vzkázala: „Celou tuto sezonu pracujeme na projektu finanční gramotnosti pro hráče z naší akademie.“ Ano, už teenageři potřebují dobré rady, aby nepodléhali frajeřinám, které můžou dřív než později zruinovat jejich bankovní účty.

Na trhu najdete specializované firmy, které se na finanční gramotnost sportovců zaměřují. Je to užitečný tip pro všechny začínající hráče. Nebo spíš jejich rodiče.

Agentura Sport Invest International, která zastupuje desítky českých sportovců, má k dispozici přímo experta na finance. Jeho tým tvoří odborníci na daně, investice a další záležitosti zahrnující správu majetku a péči o finance. „Mnoha našim klientům na základě vzájemné dohody zajišťuje kompletní finanční servis. U jiných probíhají konzultace či rady v rámci jednotlivých projektů,“ říká mluvčí Pavel Pillár.

Jako se fotbalisté odmala učí kličkovat, střílet a přihrávat, měli by drilovat i zásady rozumného zacházení s penězi. Výraznější téma by to mělo být pro kluby, asociaci, agenty či hráčské odbory.

Pavel Kadeřábek z Hoffenheimu vydělává i mimo hřiště. Stal se úspěšným developerem.

Málokdo dostane nápad, který mu i po kariéře dovolí nadstandardní výdělky mimo fotbalovou branži. Pavel Kadeřábek, obránce Hoffenheimu, je úspěšným developerem. Zprvu nechal zrekonstruovat dvě roubenky v Jizerských horách, což jako byznys vyšlo, teď expanduje. Hypotéky si nebere, platí, na co má. Někdejšímu reprezentačnímu záložníkovi Ivo Ulichovi vydělává firma s klikami, o dvě generace mladší Marcel Gecov založil společnost na bytový design.

Ale stejný, ne-li delší zástup fotbalistů se spálil. Počínaje legendárním Nedvědem, který vyhořel při investici do dřevařské firmy, a konče plzeňským rebelem Limberským, který chodil po soudech, aby si vymohl miliony, které slepě půjčil kamarádovi. Loni dokonce policie Limberského obvinila z vydírání, protože si pro další půjčené a smluvně neošetřené miliony údajně přišel s kumpány a pistolí. Finanční pády můžou mít stovky podob. S jednou bojuje Adam Hloušek.