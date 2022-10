Naše cesta je správná, tvrdí trenér jablonecký trenér Horejš

Jablonečtí fotbalisté po čtyřech prohrách v soutěžních zápasech za sebou vítězně zabrali a navíc ukončili 412 minut dlouhé čekání na gól. Proti Českým Budějovicím byli suverénně lepším týmem a svoji drtivou převahu zaslouženě stvrdili díky zásahům Šulce, Chramosty z penalty a mladíka Černáka v závěru.

Kouč Jablonce David Horejš, jehož pozice už nebyla úplně pevná, měl konečně důvod k radosti, i když v úvodu utkání měl zase o výsledek obavy. Proč a o čem ještě po vítězném duelu hovořil?

O jasné výhře. Prolomili jsme to, co nás v předchozích zápasech stálo body. Dali jsme tři góly, proto jsme zaslouženě vyhráli. Už začátek se nám povedl, měli jsme několik možností, které jsme ale neproměnili a přiznám se, že mi zatrnulo, a říkal jsem si, aby nás to zase nemrzelo. Naštěstí nám hodně pomohl gól Pavla Šulce po půlhodině hry. Do druhého poločasu jsme hráče nabádali, aby byli trpěliví, že druhá branka zápas rozhodne, aby byli pevní směrem dozadu, a to byl klíč k úspěchu. Budějovice jsme až na jednu standardku nepustili do žádné šance. Náš výkon byl hodně slušný, ale paradoxně herně jsme minule v Liberci byli lepší, ale tam jsme trestuhodně zahazovali šance. Tentokrát už jsme byli produktivní a to dělá body.

O úlevě. Kdybychom zase nevyhráli, tak už by to určitě byla hodně složitá situace a dostali bychom se do velkých problémů. Samozřejmě jsem rád, že jsme vyhráli, protože předtím ty výkony byly slušné, ale neproměňovali jsme ani tutové šance, a to se pak nedá pomýšlet na lepší výsledek. Já si myslím, a i hráči to ví, že naše cesta je správná, protože hrajeme velice dobře. Sice jsme předtím dlouho nedali gól, ale když už dáme jeden, tak pak přidáme další. Hradci, Brnu i teď Budějovicím jsme dali tři.

O své nejisté pozici po čtyřech prohrách. Nebudu říkat, že jsem to nevnímal, ale já to neřešil. Vždycky říkám, že co můžu ovlivnit, je jenom to mužstvo a na to jsem se soustředil. Nemůžu přece ovlivnit, co někdo napíše, jaký má kdo k tomu komentář. A klukům v kabině jsem opakoval, že to není o mně. Já ten tlak umím ustát. Je to o tom, že tady na něčem makáme, máme nějaké ambice a je důležité, abychom je dokázali potvrdit. Když jste v krizi, tak to poznáte: nenahrajete si balon, nevystřelíte na bránu, ale nic takového v těch zápasech nebylo. Hráčům děkuju, že to proti Budějovicím zvládli, jedeme dál a židle je zatím pevná.

O speciálním zápase. Nebudu lhát, samozřejmě to pro mě byl speciální zápas. Vždyť v Budějovicích jsem prožil dvacet čtyři let, což není krátká doba. K tomu klubu mám obrovský vztah a vždycky mít budu. Hráče jsem ale upozorňoval, že to není mezi mnou a Budějovicemi, ale celkově o nás, o kabině, o ambicích, které máme. A kluci to splnili a jsem hrozně rád, protože už jsme potřebovali nutně vyhrát a oni to zvládli s velkou bravurou.

O Šulcovi. Ještě v pátek ráno nebyl v základní sestavě, ale pak přišel Honza Krob s tím, že nemůže hrát. Jak se říká, něco špatné je k něčemu dobré. Řešili jsme různé možnosti, s jakou sestavou do zápasu tedy půjdeme, a rozhodli jsme se pro Pavla Šulce, který v zápase proti Hradci podal na pozici pravého wing-backa (falešného křídla) velmi slušný výkon, tak jsme se k tomu vrátili a on ten výkon zopakoval. Byl jedním z klíčových hráčů. Těsně před jeho gólem jsem mu říkal, aby byl dál nebezpečný na té své pravé straně, aby tam víc chodil, a Pavel to splnil. Po roce dal konečně gól, navíc vítězný, a týmu moc pomohl.