Kolize fotbalu a hokeje: fanoušci si musí vybrat. Reakce Sparty? Mrzí nás to

Sparťanští fanoušci nechápou.

Řada z nich by v sobotu ráda podpořila v boji o mistrovský pohár jak hokejisty, tak fotbalisty. Jenže až se na Letné poprvé kopne do balonu, v libeňské O 2 areně bude teprve startovat třetí třetina...

„Mrzí nás to,“ poví Ondřej Kasík, šéf komunikace fotbalové Sparty. „Snažili jsme se té kolizi zabránit, snažili jsme se o dohodu, ale překážek nakonec bylo příliš mnoho.“

„Řešili jsme to, ale rozhodovaly i sportovní důvody. Úspěchu chceme podřídit všechno,“ pokračuje Marek Táborský, pro změnu mluvčí hokejistů.

Snažili jsme se ve spolupráci s televizním vysílatelem a BPA vyjít fanouškům vstříc a najít kompromisní řešení v podobě posunutí začátku utkání, ale ke shodě všech subjektů nedošlo. Štěpán Hanuš mluvčí Ligové fotbalové asociace

Nejen mezi kluby, ale i na úrovni řídících orgánů obou soutěží a vysílatelem, kterým je televize O 2 , probíhala jednání už od minulého týdne. Ještě v úterý na stole ležel kompromis: hokej od 16:30, fotbal pak v 19:30.

K dohodě a změně programu však protistrany nedospěly.

„Už nyní máme prodáno přes patnáct tisíc vstupenek a jejich držitelé počítají s původním časem,“ vysvětluje Táborský.

Třetí a čtvrté finále hokejové extraligy se v Praze hraje v pátek a v sobotu. Na základě nepsaného, ovšem i mezinárodně uznávaného pravidla mají mít hokejisté mezi předpokládaným koncem jednoho a začátkem dalšího utkání alespoň šestnáctihodinový prostor pro regeneraci.

V pátek se začíná od 18:30, v sobotu o půldruhé hodiny dříve.

„Jednali jsme o tom, že by hráli o víkendu dřív, ale to bychom museli posunout i začátek pátečního zápasu, což bylo pro klub neakceptovatelné. V pátek ve čtyři odpoledne by lidi v Praze na hokej nepřišli,“ popisuje Petr Nitsche, vedoucí hokejového oddělení agentury BPA, která je držitelem marketingových práv extraligy.

„Celou situaci jsme se snažili proaktivně řešit hned v úvodu, kdy bylo známo, že v sobotu hrozí kolize. Navrhli jsme několik konkrétních řešení. Chtěli jsme, aby fanoušci mohli vidět obě utkání přímo na stadionu. I přes veškeré naše úsilí jsme ovšem s žádostí o posun extraligového finále neuspěli,“ říká Marek Kindernay, ředitel O 2 TV Sport, která oba zápasy v sobotu na svých programech vysílá v přímém přenosu.

Hokejové finále zároveň přenáší i ČT Sport.

„Věděli jsme s vysílateli, že ke kolizi všechno spěje a kolegům z Ligové fotbalové asociace jsme psali, zda by fotbalové utkání nemohli přeložit,“ doplňuje Nitsche. „Apelovali jsme i na hokejovou Spartu, ať se s fotbalisty domluví: jde přece primárně o jejich fanoušky. Aktuálně to však vypadá, že oba kluby mají své důvody, aby hrály v původních časech.“

Například fotbalová Sparta nechce hrát dřív kvůli předchozímu ligovému utkání v Olomouci, po kterém se hráči vrátí domů až ve čtvrtek nad ránem.

V O 2 areně se zase nemůže začít později než v 17 hodin, protože ihned po skončení hokejového utkání v hale odstartují přípravy nedělního koncertu švédské hardrockové kapely Ghost.

Z logistických důvodů nelze o více než půl hodiny posunout ani fotbalový výkop - příznivci Baníku by se před půlnocí hůře dopravovali domů.

„Přesto jsme se snažili ve spolupráci s televizním vysílatelem a BPA vyjít fanouškům vstříc a najít kompromisní řešení v podobě posunutí začátku utkání, ale ke shodě všech subjektů nedošlo,“ zopakoval Štěpán Hanuš, mluvčí Ligové fotbalové asociace.

Možný nebyl ani přesun zápasu na neděli, kdy jsou v titulové skupině na programu duely Slavie a Plzně. Jízdní řád nadstavby je navíc postavený tak, aby měly všechny týmy stejný počet volných dnů.

„Rozpis utkání nadstavbové části jsme stanovili s velkým předstihem ještě před koncem základní části soutěže, tedy před ukončením semifinálových sérií hokejové extraligy, a to mimo jiné i na základě jednání s držitelem televizních práv,“ přidává Hanuš. „Rozpis reflektuje řadu sportovních, technických a bezpečnostních aspektů v rozhodující fázi soutěžního ročníku.“

Na druhou stranu: konkrétní obsazení jednotlivých utkání se rýsuje až v posledních dnech, a to na základě konečného pořadí po základní části.

„Jakým způsobem se tato záležitost promítne do návštěvy, však budeme vědět až v sobotu večer,“ podotkl Kasík.

Před třemi týdny na fotbalový duel Sparty s Baníkem, dvou tradičních rivalů, na Letnou dorazilo přes patnáct tisíc diváků.

„Ovšem hokejové finále Sparty po šesti letech asi není úplně měřítkem, které by nám mělo ukázat, jak moc se překrývá fanouškovská základna fotbalu a hokeje. Je to mimořádně sledovaná událost, kterou si nenechají ujít ani ti, kteří by si jinak vybrali spíš fotbal,“ odhaduje Kasík.

„My máme v klubu s hokejovou Spartou velmi dobré vztahy a samotné nás mrzí, že nemohou přijít na náš zápas nadstavby a my jim nemůžeme fandit proti Třinci,“ dodal.