Byl jsem smířený, že už trénovat nebudu, řekl Jarolím. Sestupu se nebojí

„Věřím, že když budeme pokračovat v cestě, kterou jsme započali, půjdeme nahoru. Cítím dobrou atmosféru a zájem kluků na sobě pracovat a zlepšovat se. Věřím, že boj o záchranu zvládneme,“ pokračoval Jarolím v rozhovoru pro klubový web.



„Doufali jsme, že se nám v posledních čtyřech kolech na podzim podaří získat víc bodů, bohužel se tak nestalo. Nezbývá nám nic jiného než dát mužstvo dohromady po všech stránkách a na jaře vykročit k záchraně. Jsme v postavení, že nemůžeme přemýšlet o ničem jiném, než abychom se co nejdříve dostali ze sestupových vod. Prioritou je zachránit ligu,“ poznamenal Jarolím, který v letech 2016 až 2018 vedl českou reprezentaci.



Vzhledem k 18 účastníkům první ligy v této sezoně přímo sestoupí hned tři týmy. Boleslav má stejně bodů jako šestnácté Brno a sedmnáctá Příbram a o tři body více než osmnáctá Opava. Ta má však dva zápasy k dobru.



„Boj o záchranu může být tentokrát ještě vyrovnanější, to je jasné, i proto bude pro nás každý zápas velice důležitý. Jisté ničím si ale nemůžou být ani kluby, které jsou teď o několik bodů nad námi,“ řekl Jarolím.

V rámci zimní přípravy odehrála Mladá Boleslav dvě utkání. Nejprve zdolala 4:1 Pardubice, jenže pak v generálce podlehla 0:2 Bohemians.

Do ligy už ale může počítat s uzdraveným kapitánem Markem Matějovským. „Ve čtvrtek s námi absolvoval první společný trénink, možná to chvíli potrvá. Marek je ve věku, kdy o fotbale přemýšlí jinak, než když mu bylo 20 nebo 25 let. I pro nás je obrovským přínosem, skutečně může být naší prodlouženou rukou v kabině i na hřišti. O jeho kvalitách je zbytečné mluvit. Bude důležité, aby byl zdravotně v pořádku a byl připravený po fyzické stránce,“ uvedl kouč.



Boleslav by měl posílit záložník Milan Jirásek, o jehož příchodu z Ostravy se jedná. „Až na hřišti uvidíme, jakým bude přínosem. Je to hráč, který má nějaké zkušenosti, je to fotbalový typ, ale bez nezbytné práce nic nepůjde. Jen na fotbalovost člověk nemůže spoléhat,“ řekl Jarolím.

Z hostování v Jablonci se vrátil křídelník Tomáš Ladra. „Věřím, že prodá podzimní formu. Já byl v podstatě u toho, když přecházel do dospělého fotbalu. Řekl bych, že za tu dobu, co jsem ho neviděl, vyzrál,“ poznamenal Jarolím.

Čtyřiašedesátiletý trenér byl od nepodařeného závěru u národního týmu od září 2018 bez angažmá. „Měl jsem i jiné nabídky, ale nechci o nich mluvit. Něco se objevovalo, ale já jsem nechtěl jít do jakéhokoliv angažmá jen proto, že budu pracovat. Samozřejmě doba bez trénování nebyla jednoduchá, ale byl jsem smířený s tím, že když se nenaskytne nic, co by pro mě bylo zajímavé, na lavičce se už neobjevím. Chybělo mi to, ale naučil jsem se bez trénování žít,“ uvedl Jarolím.

„Opravdu necítím potřebu něco někomu dokazovat. Myslím, že něco se mi podařilo, snad bylo víc toho podařeného než špatného. Fakt je ten, že jsem si odpočinul a mám energii. Kdyby mě to nebavilo, nešel bych do toho. Myslím, že jsem snad ještě schopný něco slušného předat. Když se kluci budou pod mou rukou zlepšovat, budu nejšťastnější člověk na světě,“ dodal Jarolím, který v letech 2008 a 2009 dovedl Slavii k ligovým titulům.