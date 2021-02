Konec trápení. Věřil jsem, že gól stejně dám, říká plzeňský Kayamba

Kayamba rozhodně nepatří mezi vyhlášené kanonýry, vždyť za Plzeň dal svůj teprve druhý gól ve Fortuna lize. Úlohu neměl těžkou, hodně mu pomohl hostující stoper Krch.



Jste rád, že už si znovu můžete po pořádně dlouhé pauze říct, že umíte střílet branky?

Na gól jsem čekal dlouho a jsem rád, že to tam konečně padlo.



Už chvíli předtím jste se přitom dostal do velké příležitosti, tu jste ale ještě neproměnil.

Dostal jsem se k míči, vystřelil jsem a trefil jednoho z hráčů Bohemky. Věřil jsem ale, že ten gól stejně dám. Už na tréninku jsem měl dobrý pocit. Po pár minutách přišla další šance, tu už jsem proměnil, i když to bylo do prázdné brány. Gól je gól.

Po půli jste vedli, jenže krátce po zahájení té druhé Bohemians zahodili penaltu. Jak vás zákrok gólmana Jindřicha Staňka povzbudil?

To byl klíčový moment. Kdyby Bohemka vyrovnala, bylo by to pro nás těžké. Jindrovi gratuluju, hned jsem mu říkal, že nás zachránil. Dostali jsme tím ještě větší motivaci.

Poměrně rychle jste pak následně vstřelili další dvě branky, jednu dokonce právě z pokutového kopu...

Přidali jsme ještě plyn, nakonec jsme zvládli zápas úplně v pohodě.



Je pro vás důležité, že jste zvládli těžké utkání proti nepříjemnému soupeři, navíc s velice slušnou efektivitou?

Pro nás je každý zápas těžký, žádný ze soupeřů tu nechce prohrát. Proti Plzni mají vždycky větší motivaci. Bohemka na nás byla dobře nachystaná, k ničemu nás v první půli nepouštěla.