Teplice jedou do Zlína. Venku můžeme jenom získávat, říká stoper Jeřábek

Zvětšit fotografii Plzeňský útočník Marek Bakoš (vlevo) a teplický stoper Michal Jeřábek ve vzdušném souboji. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

dnes 11:42

Zpátky do sedla! Po dvou týdnech zase fotbalisté Teplic kopnou do prvoligového míče, ve Zlíně se zkusí dostat znovu do rytmu, z kterého je vyhodilo odložení zápasu s Mladou Boleslaví. „Na Boleslav byli kluci nabuzení a připravení, cítili jsme to z nich. Byli smutní, že nehráli, ale na druhou stranu si odpočinuli,“ řídí se asistent Pavel Drsek heslem, že všechno zlé je pro něco dobré.

