Podobná věc se mi povedla i na tréninku, zářil po klíčové přihrávce Vachoušek

„Nepřekvapil mě, prosadit se v prostoru jeden na jednoho je jeho silná zbraň,“ řekl teplický trenér Zdenko Frťala. „Je to takový světlý okamžik, snad mu dodá sebevědomí, ale ještě ho čeká spousta práce.“ Kouč okamžitě s úsměvem dodal: „Zítra půjde hrát za odměnu za béčko a věříme, že i tam se bude prosazovat.“

Karvinský obránce Matej Čurma podotkl, že situaci špatně vyřešili. „Protihráč byl sám, my na něj byli dva. Měli jsme více zavřít čáru a vytlačit ho,“ uvědomoval si Čurma. „Přešel přes Bedyho, křižoval jsem ho, ale píchl si balon mezi moje nohy. Z mého pohledu velká náhoda.“

Tadeáš Vachoušek, jehož otec Štěpán roky za Teplice válel v záloze, naskočil do hry v 72. minutě a deset minut na to zařídil vítězný gól.

„Většinou chodím na hřiště zkusit rozhodnout zápas a dneska se to povedlo,“ podotkl devatenáctiletý středopolař. „Něco podobného se mi už povedlo na tréninku. Směju se Marcovi (spoluhráč Lukáš Mareček), když tohle udělám. Jsem rád, že to vyšlo i v zápase.“

Dodal, že se rád pouští do soubojů jeden na jednoho. „Cítil jsem, že by to mohlo vyjít. Byli tam dva soupeři, ale nakonec je z toho asistence a naše výhra.Takže super.“

A jak komentoval gól Daniela Fily?

„Hned jsem si říkal, že to strašidelně zpracoval... Ale krásně míč trefil.“

Během utkání došlo k několika strkanicím, k šarvátkám. „Bylo to hodně vypjaté, ale uhlídali jsme nervy,“ usmál se Tadeáš Vachoušek. „Od začátku to byla válka, byly tam souboje, mělo to všechno. Makali jsme, podali jsme super výkon a byli odměnění. My takové zápasy o prvním gólu moc zvládat neumíme, ale konečně jsme uspěli.“