Porazit Spartu? Skvělé. Ale upletli jsme si na sebe bič, říká Daníček

„Franta je do fotbalu naprosto extrémně zažraný a i kvůli tomu se na fotbal dal taky ten starší. Ohromně to prožívají. Je skvělé, když po zápase můžou vběhnout na hřiště a zakopat si na velkém stadionu nebo zažít naši děkovačku. Zkrátka když jim můžu udělat radost,“ líčí slovácký kapitán Vlastimil Daníček vztah ke svým synovcům, jejichž chorálové video sdílel na sociální síti.

Výhra nad Spartou jim udělala evidentně radost. Co vám pak říkali?

Komunikujeme denně, pořád mají nějakou otázku ohledně fotbalu. Frantovi se třeba líbí, že k nám došel hráč se jménem Petržela, z toho je úplně hotový. (směje se)

Vy jste nedělním vítězstvím a gólem oslavil s denním předstihem své 28. narozeniny.

To byl fantastický dárek, ani jsem si nepředstavoval, že to bude tak skvělé. Šlo o jeden z životních fotbalových zážitků. Možná to vyrovnalo prosincové domácí vítězství nad Spartou. Každý zápas byl jiný, tehdy to bylo všelijaké se šťastným koncem pro nás, tohle zase historicky první výhra Slovácka na Spartě.

A zasloužená.

Podle vývoje zápasu asi jo. Byli jsme dobře připravení.

Pouštěl jste si záznam zápasu?

Celý ne, ale musím se přiznat, že oba góly párkrát jo. Chtěl jsem se podívat, jak dobře jsme to vyřešili.

Druhý gól jste dal, před prvním jste vybojoval míč.

To je spíš celkově týmová práce. Klíčové bylo postavení všech hráčů, byli jsme nachystaní na presink. Kdyby z toho jeden vypadl, akce by se nepovedla.

Ukázal trenér Svědík, že na Spartu umí? Má proti ní bilanci 3 výher ze 4 zápasů.

Slyšel jsem o tom. Nevím, jestli umí přímo na Spartu, spíš bych řekl, že nás jako tým změnil.

Jak to myslíte?

Vychází to z toho, jaké nároky na nás celý realizační tým má, jaký styl fotbalu po nás chtějí. Po taktické stránce je všechno fakt úplně jinak, než bývalo dřív. Teď nám to přináší ovoce. Informace se pořád nabalují, a když se objeví situace, kterou jsme ještě nezažili, realizační tým nám dopomůže ji vyřešit. Z cesty, kterou se Slovácko vydalo, se teď trochu těží.

Byli jste sami překvapení ze zvolené taktiky proti Spartě? A jak byla úspěšná?

Zažil jsem na Spartu už několik taktik, hluboký blok i vysoký presink. Teď to byla směs. Trenéři nám dali určitý návod, kdy vylézt, kdy slézt. Dál jsme si to pak na hřišti určovali i my hráči. Druhý poločas z naší strany šel odehrát líp, nechtěli jsme tolik zalézt, měli jsme moc natažené hřiště, z toho se zase musíme poučit. S jiným soupeřem už by nám to tolik vyjít nemuselo.

V sobotu doma proti ligovému nováčkovi z Českých Budějovic to bude diametrálně jiný zápas?

Ano. Spartou jsme si na sebe upletli bič. Doufáme, že přijdou lidé, že jsme je dostatečně pozvali na první domácí zápas. Minule byla spíš favoritem Sparta, teď hrajeme doma, kde body ztrácet nechceme, chceme jednoznačně vyhrát. Sparta má fantastickou kvalitu v individualitách, s Budějovicemi se můžeme na rovinu porvat.

Jak dlouho jste byli po senzačním vítězství na hrušce?

Cestou domů. V jednu v noci jsme dojeli a hned v osm ráno byl sraz před tréninkem, tam už jsme si říkali, že je to za námi, život jde dál. Je to příjemné, ale musíme to v sobě ukočírovat.

A dokáže vás také v tomto realizační tým dobře umravnit?

Nejen realizák, ale i kabina. Myslím, že už jsme vyzrálejší a tohle musíme ukočírovat. Snad to zvládneme.